Kontroverzná blogerka s bobrom viac nie je sama: Alex Wortex zbalila TOHTO fešáka!

Bratislavčanka Alex Wortex je skutočne neobyčajný zjav. Ba priam kontroverzný. Do sveta hlása svoje raw vegan stravovanie, nakupuje v sekáčoch, nepoužíva žiletky. Na tom by nič nebolo, keby to nedávala najavo spôsobom, ktorý v mnohých vyvoláva pohoršenie. No možno práve preto má toľko fanúšikov a podporovateľov, ktorí jej štýl doslova žerú.

Alex Wortex je svojská, no ľudia jej to žerú aj s navijakom. Zdroj: Instagram A.W.

To, že vedie v podstate život modernej amazonky, mnohým našepkávalo, že Alexandra si frajera zrejme tak skoro nenájde. Veď kto by dnes mal záujem o dievča, ktoré nepoužíva žiletku? Opak je však pravdou a aj tu platí staré známe – 100 ľudí, 100 chutí. Koniec koncov, podstatná by mala byť povaha a duša človeka.

Na jednej vlne, čo sa životného štýlu raw vegánstva týka, je aj so svojím novým priateľom, ktorý sa venuje parkouru. To, že je šťastná, priznala aj svojim fanúšikom na Instagrame, kde sa pochválila spoločnými videami. „Oficiálne mi vybuchol po bozkávačke v jazere inbox správ. Toľko lásky ste mi/nám poslali, buchty, že wau. Ľúbim vás, buchtičky, a aj vám posielam jednu šťavnatú jazýčkovú,” napísala mladá vitariánka.

Ako sa však so svojou láskou Michalom Marčekom vôbec zoznámili a ako dlho to trvá, nám prezradila samotná plavovláska. „Je to úplne čerstvé, poznáme sa však dlhšie. Spoznali sme sa na vegánskom evente, kde som prednášala o raw vegan lifestyle a zistili sme, že sme obaja vitariáni, teda jeme len surové ovocie a zeleninu. Boli sme odvtedy v kontakte a počas Vianoc preskočila iskra,” vyjadrila sa pre topky.sk Alex. Čerstvým zaľúbencom prajeme kopec lásky.