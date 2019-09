KONEČNE! Nevkusná katastrofa skončila: Vulgárna Alex Wortex dostala na módnych dňoch stopku!

BRATISLAVA - Mnohí módni nadšenci si po tejto správe vydýchnu. Konečne sa stalo to, na čo väčšina hostí prestížnych Bratislavských módnych dní čakala už od prvého dňa, keď sa minulý rok na túto udalosť prvýkrát dostala vulgárna Alex Wortex. Nevkusná blogerka totiž akciu tak degradovala, že móda išla absolútne do úzadia a namiesto nej či talentovaných návrhárov sa najviac hovorilo práve meno tejto podivnej postavičky. A niet sa čomu čudovať. Veď nikto pred ňou ešte na BMD neprišiel s chlpatým rozkrokom, holými prsiami či mŕtvou chobotnicou medzi nohami...

Už pred začiatkom tohtoročných Bratislavských módnych dní organizátori informovali o tom, aby pozvaní prišli oblečení primerane k udalosti, priestorom luxusného hotela a skutočnosti, že sa prehliadka bude konať za prítomnosti veľvyslancov. Drvivá väčšina prítomných s tým absolútne nemala problém a zdalo sa, že všetko prebehne hladko.

Takto prišla Alex na akciu, kde organizátori žiadali o oblečenie adekvátne k udalosti a prítomnosti veľvyslancov. Zdroj: Ján Zemiar,

Dokonca aj vtedy, keď prišla Alex, ktorá síce bola opäť oblečená svojsky, no zahaľovali ju na jej pomery konzervatívne zelené vzorované šaty. To však ešte nikto nevedel, že pod nimi je nahá, bradavky jej zakrývajú len mušle, no a v rozkroku má prichytenú mŕtvu chobotnicu. Keď šaty rozviazala, ľudia mali takpovediac dosť. Po prehliadke sme sa od jedného z kompetentných dozvedeli, že pohár pretiekol a za dehonestovanie udalosti bude zrejme vyškrtnutá zo zoznamu hostí.

Tak sa zrejeme aj stalo. Na druhý deň sa totiž pri stole so zoznamom zdržala a nastali problémy, no po chvíli ju hosteska pustila ďalej. Koniec-koncov, to, že jej účasť bola nežiaduca, sa napokon aj potvrdilo. Alexinu prítomnosť síce najprv nikto nijako okato neriešil, no po prehliadke bola spoločne s mamou požiadaná, aby priestory hotela okamžite opustila.

To priznala aj ona samotná na svojom Instagrame a zjavne sa cítila dotknutá. Vraj ju jedna z organizátoriek o odchod nepožiadala slušne a bola drzá. Následne sa pustila do prítomných hostí a komentárov na jej osobu. Alex sa dotklo, že ju označovali slovami ako grc či hnus a prejavili jej tak absolútny disrešpekt.

Vyhlásila dokonca aj to, že ich správanie voči nej bolo vulgárne. Nuž, Alex, zrejme treba začať v prvom rade od seba. Príchod s mŕtvou chobotnicou napriek výzve organizátorov taktiež nevyzerá akoo rešpektovanie ich jasných pokynov a čo sa vulgárnosti týka... outfity snáď hovoria za všetko. Viac z instagramových vyjadrení rozhorčenej Wortex si môžete pozrieť v priložených videách.