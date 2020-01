Nový muž v živote Dary Rolins: Zbalila speváčka známeho zajačika?!

Nový vzťah v šoubiznise?

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Po boku speváčky Dary Rolins (47) sa od rozchodu s Patrikom Vrbovským (43) neobjavoval oficiálne žiaden partner. Mnohokrát bola spájaná s fešákmi, vzťah nepotvrdila, no zakaždým tvrdila, že nie je sama, ale nemusí to znamenať, že má "frajera". Tentoraz by mala slovenská diva tvoriť pár s raperom, ktorý je od nej o 21 rokov mladší!