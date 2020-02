Daru Rolins čaká náročný rok: Obrovské plány a... To vážne?!

Hoci má Dara Rolins tri roky pred životným jubileom, energie a pozitivizmu má na rozdávanie. Nové sily načerpala na mesačnej dovolenke na Bali, kam chodieva každý rok. Dokonca si vtedy dopraje luxus, aký si počas roka veľmi nedovolí. Nepribalila si totiž žiaden make-up a v exotike pobehovala tak, ako ju ten hore stvoril. Úplne prirodzená. Jediné, čo používala, boli miestne oleje.

Keď sa vrátila domov, opäť na seba hodila „tapetu“ a po tom, čo odviedla svoju dcérku Lolu do školy, utekala na Slovensko na akciu známej kozmetickej značky, kde sme sa s ňou stretli a opýtali sa na jej plány. Čo teda Daru čaká tento rok? „Tak, ako vždy, aj tento rok bude opäť akčný, lebo inak to asi ani neviem. Ja to vždy hovorím, že keď nepracuje moje telo, pracuje aspoň moja hlava. Na striedačku, ale v ideálnom prípade tak naraz,“ povedala nám s úsmevom Dara, ktorá možno niekedy pôsobí na ľudí ako naspídovaná veverička.

Bez toľkej energie by však speváčka len ťažko stíhala všetko, čo si na najbližší rok naplánovala. A čaká ju to toho poriadne veľa. „Budem veľa cestovať, chcem natočiť nový, nechcem povedať, že album, ale minimálne EP-čko, to znamená nejakých 5-6 nových pesničiek, videoklipy mám v pláne točiť. Fotiť kampane, titulku módneho časopisu, ktorú sa chystáme fotiť práve v zahraničí,“ rozhovorila sa sympatická rodáčka z Bratislavy o svojich plánoch.

Daru Rolins čaká hektický rok. Zdroj: Vlado Anjel

To však zďaleka nie je všetko. Okrem spomínaného, pracuje už teraz na piatom vydaní diára, pričom s tým začala práve na Bali. Ako sama tvrdí, to, čomu sa plánuje venovať však môže viesť k ďalším novým projektom. Naplánované do detailu to nemá, no predsa jedno vie naisto.

V decembri 2019 sa totiž po desiatich rokoch opäť postavila pred plné publikum na vianočnom koncerte v Prahe. Z toho boli pravdepodobne sklamaní jej slovenskí fanúšikovia, ktorí nemali možnosť sa do Čiech dostať. A práve na nich Dara myslí. Pre ňu totiž tento rok skončí naozaj veľkolepo. „Aspoň pre mňa, v mojom pocite, mojím vianočným koncertom, ktorý som si teraz po desiatich rokoch vyskúšala a zopakovala, zatiaľ teda iba v Prahe, ale tento rok už mám v pláne prísť aj sem, za mojimi slovenskými fanúšikmi,“ teší sa Rolins už teraz na december a táto správa poteší nejedného jej fanúšika.