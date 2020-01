Česká herečka zažila chvíle strachu: Šialený fanúšik sa utáboril pred jej domom!

Pred rokmi zažívala Zlata Adamovská doslova zlatú hereckú éru. Ľudia ju milovali a muži po nej šaleli. Ona vtedy pociťovala strach a prežívala nočné mory. Pred jej domom sa totiž kopili fanúšikovia, ktorí v sebe živili nádej, že sa im dostane tej cti a Zlata ich pozve k sebe domov.

Pred domom Zlaty Adamovskej v čase jej najväčšej slávy táborili fanúšikovia. Zdroj: ČT/Dramedy Production

Jeden z nich to však dotiahol do skutočného extrému. „Stalo sa, že za mnou prišiel nejaký pán z Banskej Bystrice. Zazvonil, ja som bola práve v kúpeľni, tak mu šiel otvoriť môj vtedajší manžel Radek John, ktorý sa zaujímal o to, čo si praje,“ povedala pre expres.cz Adamovská. Fanúšik sa Radka pýtal, či je jeho žena doma, čo bola pre neho zrejme bežná otázka, a tak reagoval, a opýtal sa muža, či chce podpis. To, čo mu Slovák odpovedal, určite nečakal. „On že nie, že by chcel byť so mnou a že by si to predstavoval tak, že pokiaľ máme nejakú chatu, aby tam Radek odišiel a on by so mnou zostal doma,“ spomína herečka dnes už s úsmevom.

Hoci by sa mohlo zdať, že odmietnutie bude pre Slováka jasným signálom na odchod, opak je pravdou. Bol natoľko vytrvalý, že sa ubytoval pred domom a táboril tam celé dva dni. „Potom sme tam po ňom zametali špaky, ktoré po sebe zanechal. Asi mu bola zima alebo dostal hlad, že nakoniec odišiel,“ povedala rodáčka z Prahy, ktorá však dodala, že to nebolo nič príjemné.

Zlatinmu fanúšikovi nevadilo dokonca ani to, že je vydatá. Jednoducho chcel byť s ňou. Postupom rokov sa však tento záujem okresal a pred jej domom už, chvalabohu, nikto nenocuje. I keď, obdivovatelia na ňu stále čakajú. „Ľudia mi veľa píšu a napríklad na mňa čakajú po predstavení pred divadlom a ďakujú, že sa im to páčilo,“ teší sa herečka.