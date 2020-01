Fanúšikovia pustošia miesto Gottovho posledného odpočinku: Maestrov hrob v plameňoch

Z miesta len nedávno zmizli vianočné ozdoby a teraz spomienku na Maestra začal ničiť požiar. Podľa českého Blesku miesto jeho posledného odpočinku zachvátili plamene. A na vine nie je nikto iný ako fanúšikovia. Spomínaný portál uviedol, že horieť začala ikebana, problémom je vraj skutočnosť, že ľudia k sviečkam kladú napríklad plyšové hračky, kvety v papierových obaloch či iné podobné predmety.

Z hrobu Karla Gotta najprv zmizli ozdoby, potom začal horieť. Zdroj: Profimedia

Fanúšikovia by si mali dávať pozor na to, aké predmety kladú k sviečkam. Zdroj: profimedia.sk

Ťažkú hlavu z celej situácie majú aj ženy, ktoré hrob upratovali. hoci túto činnosť vraj najčastejšie vykonáva vdova Ivana Gottová so svojou mamou. „Už to tu upratujeme dve a pol hodiny. Zhoreli sviečky, od nich sa chytila ikebana a od nej ešte tie tuje za hrobom,” vyjadrili sa pre Blesk ženy, ktoré dávali hrob do poriadku. Snáď už teda budú fanúšikovia naozaj obozretnejší, aby najbližšie nedošlo k ešte väčšiemu nešťastiu.