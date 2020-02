Známa česká herečka si s dcérou užívala oddych: Vlámali sa im do izby... Chvíle ako z hororu!

ULRICHSBERG – Keď s dcérou odchádzala oddýchnuť si do wellnessu, rozhodne nečakala, že sa ich pobyt skončí takto! Česká herečka Eva Holubová (60) si vyrazila s dcérou Karolínou (25) k rakúskym susedom, aby si dopriali oddych a rozmaznávanie. V posledný deň však prežili poriadne krušné chvíle. Doslova ako z hororu! Neznámy muž sa im dobýjal do izby!

Tak toto jej nikto nezávidí! Odišla si oddýchnuť do wellnessu a v posledný deň prežila poriadny šok. Herečka Eva Holubová si s dcérou Karolínou odskočila do Rakúska užiť si nikým nerušenú pohodu. Posledný deň im ju však narušil neznámy votrelec. Keď totiž sedeli v izbe a práve sa Kaja chystala zážitky opísať fanúšikom, začula akési zvuky.

Eva Holubová s dcérou si odskočili do Rakúska. V posledný deň prežili chvíle ako z hororu. Zdroj: Instagram E.H.

„V tom sa moja Karolína v kresle napriami a začne naťahovať svoje uši! Okamžite si to všimnem: Čo je? vyhŕknem a hneď mi začne biť srdce ako zvon. Kaja: Počujem divné zvuky na chodbe!“ vydesila herečku jej dcéra, na čo známa Češka reagovala slovami: „Neblbni, lebo ma klepne...” No čo, to už dopovedať nestihla. Vo dverách sa totiž objavil podnapitý mladý muž, ktorý si ich izbu otvoril svojím čipom.

Herečka najprv počula len jeho hlas, pretože na dvere nevidela, no reagovala pohotovo. „Vyskočím s vetou: Čo je?! A prechádzam plynulo do angličtiny What´s the problem?. Ani neviem, čo odpovedal, hlavne, že vycúval. Vrhám sa ku dverám, zamykám páčkou, staviam barikádu zo všetkých našich kufrov,“ opisuje situáciu Eva.

Medzitým volala jej dcéra na recepciu, aby na mladíka upozornila, no tam to nikto nebral. Podľa slov šesťdesiatničky sa mladík o chvíľu opäť vrátil, no tentoraz ho nepustil zámok. Celý priebeh opísala predstaviteľka učiteľky Evy z kultových Pelíšok ako situáciu z hororu Osvietenie. „Čakáme, kedy príde so sekerou!!! Brr! Bývame v rohovej izbe na konci chodby, vedľa nás nebýva nikto. Vôbec som nečakala, že bude posledná noc taká rušná,“ napísala Holubová, ktorá humorom sebe vlastným dodáva: „Mám záložný plán! Ak sa začne presekávať, spustím pomocou cigarety požiarny poplach,“ vyjadrila sa. A ak by ani to nepomohlo, má aj plán C. Ako sama povedala, tak mu „urazí palici trezorem“.