Šokujúce odhalenie českej hviezdy: Ben Cristovao posielal svoje nahé fotky!

Ktovie, kde napokon skončili? Vraví sa mladosť – pochabosť. V čase, keď s Benom Cristovaom zmietali hormóny a láska, bol na akejsi praxi v Nemecku a býval u jednej rodiny. Doma ho však čakala jeho láska, s ktorou sa mesiac nevidel, a tak si písali listy. V jednej zásielke však na dievča čakalo prekvapenie v podobe fotografií Benovho prirodzenia.

Ben Cristovao priznal, že v minulosti si fotil prirodzenie a vytlačenú fotku poslal poštou frajerke. Zdroj: Instagram B.C.

K tomuto činu sa exotický spevák dokonca sám priznal. Pre český Blesk prezradil aj to, ako fotky vznikli. „Býval som u jednej rodiny, v ich pivnici som si vyfotil prirodzenie, potom som film z foťáku nechal vyvolať a fotky poslal tomu dievčaťu,“ povedal Ben.

Rozhodne to chcelo dávku odvahy, ísť s takýmito zábermi do fotoslužby. Nie každý by na to mal gule. Najmä preto, ako by sa na daného človeka pozerali. „Oni boli profíci. Tam bola nejaká stará pani vtedy,“ zaspomínal si, pričom opísal aj jej reakciu. Vraj na fotky len očkom pozrela, nadvihla obočie, ale nič nekomentovala.

Láska dievčaťa a Bena však napokon skončila, no čo sa stalo s fotkami, nevedno. V jednom má však spevák jasno. Našťastie, teraz už je v rozumnom veku a: „Dnes by som to už neurobil. Toto je dnes jeden z problémov u mladých ľudí, prečo páchajú samovraždy alebo majú depresie. V momente, keď svoje intímne fotky niekomu pošlete, tak už to nemôžete kontrolovať. Na to by mali všetci myslieť, než to urobia,“ uzavrel túto tému rodák z Plzne.

Dnes by však podobnú vec už neurobil. A všetkých vyzýva, aby si podobné rozhodnutie dobre rozmysleli. Keď to raz urobíte, späť sa to vziať nedá. Zdroj: Instagram B.C.