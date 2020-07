Ben Cristovao skončil za mrežami: Čerstvý vzduch a denné svetlo? Kdeže!

Niekdajší superstarista a neskôr aj porotca speváckej šou sa nechal v piatok zavrieť do klietky, ktorá sa nachádza na Malostránskom námestí v Prahe. Ben Cristovao pristúpil na účasť v projekte ochrancov zvierat, ktorý bojujú za to, aby sa sliepky prestali chovať v klietkach. Podmienky, v ktorých žijú sú totiž podľa nich nehumánne a malo by sa s tým konečne niečo urobiť.

„Som v klietke, dávame vedieť, ako sliepky v klietkach žijú a je to mega nepríjemné,“ prihovoril sa Ben cez živé vysielanie svojim fanúšikom. Na pár hodín si vyskúšal, ako sa cítia v klietke domáce zvieratá, vďaka ktorým môžeme konzumovať vajíčka. „Dal som si pár hodín v simulácii ich podmienok a to s luxusom čerstvého vzduchu a denného svetla nesúvisí. Nikto z vás, kto by si zažil jeden deň v klietke, by toto zvieraťu nikdy neurobil a napriek tomu im to svojou nečinnosťou robíme,“ napísal na sociálnu sieť k záberu z klietky. Pritom vajíčka z klietkového chovu tvoria najväčšiu časť ponuky vajec v obchodoch v Čechách.