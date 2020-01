FOTO Jojkárska hviezdička opäť provokuje: Celkom nahá... Záberom sa pochválila na internete!

Tá má ale telo!

Zdroj: Instagram N.S.

LE MORNE – Vôbec sa s tým nebabre! Víťazka jojkárskej šou Hotel Paradise Nela Slováková (29) si odskočila oddýchnuť do exotiky a vzala so sebou aj svoju maminu. Hoci je jej dovolenka už na konci, nezabudla sa so svojimi fanúšikmi deliť o krásne momenty a jedným záberom poriadne rozpálila najmä mužské osadenstvo. Na internet sa totiž vycapila úplne nahá!