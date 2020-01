Hanba na dve zimy: Slovenskú moderátorku strápnil blízky priateľ... Chcel jej dopriať rozkoš v obchode!

Evelyn a Milan sú už dlhší čas nerozluční priatelia. Okrem vzájomných sympatií ich spája aj otvorenosť a tak trocha šialený zmysel pre humor. A i keď jeden druhého už dobre poznajú, Milan pri ich poslednom výlete blond moderátorku poriadne zaskočil. Priamo v obchode jej chcel totiž dopriať trochu rozkoše!

Evelyn Kramerová a Milan Švingál predošlé nasledujúce

„Vojdeme do obchodu, predavač je pekný, má na sebe pískacie tričko a pýta sa nás, s čím nám môže pomôcť. Milanko (dohadzovačka) využije príležitosť a spýta sa ho, či si môžeme vyskúšať zapískať na jeho tričku. Pán s úsmevom hovorí: jasné,” opisuje situáciu na Instagrame Evelyn, ktorá bez väčšieho rozmýšľania zdrapila predavačovu hruď. „Pustím sa ho a Milan sa ma “nenapko” pýta kontrolnú otázku, že či “všetko dobre”, ja potvrdzujem, že hruď je pevná.”

Evelyn Kramerová a Milan Švingál si spravili výlet do Tatier. Zdroj: Instagram E.K.

To, čo nasledovalo potom, si moderátorka z pamäti asi len tak ľahko nevymaže. Dizajnér chcel totiž kamarátku potešiť a predavača sa preto spýtal, či náhodou nedisponuje aj pískacími trenkami, keďže tie by s kamarátkou tiež radi vyskúšali. „Ja som v tej sekunde bordová, pán tiež chytil farbu a zrejme aj šok,” zdôverila sa sympatická blondínka, ktorá síce iniciatívu kamaráta ocenila, no do spomínaného obchodíku v Tatrách už asi tak ľahko nevkročí.