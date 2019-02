Komička Evelyn odmietla žiadosť o ruku: Rozchod cez internet!

Kto by si nepamätal vtipné video, kde zúfalá blondínka loví kuny, aby nimi zaplatila dovolenku v Chorvátsku? Práve tento počin otvoril charizmatickej Evelyn bránu do slovenského šoubiznisu a komička si získala svojich skalných divákov. Evelyn sa postupne presunula na televízne obrazovky, no internet a sociálne siete naďalej zostali jej komunikačnými kanálmi. A tam sa teda z času na čas dejú veci!

Minulý týždeň totiž blondínka dostala správu, v ktorej sa jeden z fanúšikov vyznal, že by si vtipnú Evelyn chcel zobrať za ženu. „To bolo rozkošné, aj som to napísala pánovi, že ma mimoriadne pobavil, že by si ma aj zobral. Už aj môj dedko povedal, že Evi, ja si ťa neviem predstaviť ako manželku, nevidím to tam," reagovala s úsmevom Evelyn a priznala, že ju teší, že jej starý otec sa v tomto prípade mýlil.

Zdroj: TV JOJ

Zo svadby však nakoniec nič nebude a komička na romantickú žiadosť odpovedala razantné NIE. Prečo tak urobila? „Ja si myslím, že zoznamovať sa cez internet je hrozne ľahké, ale ja mám rada, keď sa s niekým stretnem a je mi niečím sympatický a má nejakú energiu pre mňa príjemnú. A to je pre mňa asi tak najviac," uzavrela tému Evelyn. Aké ďalšie novinky pripravuje pre divákov, to sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.