Jasmina Alagič prišla o svoje krásne vlasy: Pomoc od známej lekárky?

O pár dní to bude už šesť mesiacov, čo sa z krásnej Jasminy Alagič stala mama. Jasmina svoje prvé tehotenstvo a jeho nástrahy zvládala s nadhľadom, aký chýba i niektorým skúseným mamám, a zo všetkého najviac sa tešila na príchod malého Sanela. Z miery ju nevyviedli ani tehotenské kilá, naťahujúca sa koža na brušku či štrajkujúca pleť.

Kráska najnovšie priznala, že hormonálne zmeny si vyžiadali daň aj pri jej krásnej hrive. „Aj ja som bola plešatec,” napísala bez okolkov na svoj instagramový profil Jasmina. Zároveň sa však pochválila, že pol roka po pôrode sa jej koruna krásy opäť prebúdza a sexi plavovláske pribúdajú na hlave nové vlasy. Ako sme už u Jasminy zvyknutí, na svoju chybičku krásy poukázala hlavne preto, aby dodala optimizmus aj mnohým ďalším ženám a mamičkám, ktoré trápi podobný problém.

Tehotenstvo pripravilo Jasminu Alagič o vlasy. Zdroj: Instagram J.A.,

„Určite sa nehanbime za nič súvisiace s materstvom, veď je to všetko len dočasné a verím tomu, že sme krajšie všetky ako kedykoľvek predtým, pretože sme šťastnejšie ako kedykoľvek predtým, a to nás všetkých robí krásnymi ľuďmi,” povzbudzuje všetky mamy. Jedným dychom zároveň dodáva, že by svoje vlasy pokojne oželela opäť. „Ak má byť toto "daň" za to, že máme tých úžasných mini človiečikov pri sebe, tak nech som kľudne celá plešatá,” uzavrela Jasmina.

Moderátorka a modelka, ktorá už z času na čas opäť zarezáva na spoločenských akciách alebo na predvádzacom móle, vie, že jej vzhľad je pre jej prácu nesmierne dôležitý. Aj preto sa najnovšie rozhodla zveriť do rúk prominentnej lekárky. „Dohodli sme si postup, ako dať moju pleť a veci, ktoré mi chtiac-nechtiac materstvo zobralo, opäť dokopy,” prezradila. Že by Jasmina už zvažovala riadny návrat do práce?