Slovenská moderátorka to natrela influencerom: Drsná pravda o spoluprácach a... Takto som klamala!

Moma prednedávnom uverejnila video, kde fanúšikov láka na úprimné vyjadrenie o spoluprácach, ktoré ľutuje. Aj ona sa kedysi nechala nahovoriť takmer na čokoľvek, postupne si však začala vyberať. V začiatkoch však bola vidina ľahko zarobených peňazí silnejšia ako zodpovednosť voči fanúšikom.

Postupne jej ale tento biznis akosi prestal voňať, a tak dnes kritizuje tých, ktorí za mastné sumičky odpromujú v podstate čokoľvek. Netreba snáď dodávať, že takýmto spôsobom si finančne výrazne prilepšuje aj množstvo známych tvárí.

Martina Moma Horňáková prezradila, ako fungujú spolupráce s influencermi. Zdroj: Youtube/M.H.

Moderátorka Fashion TV na začiatku videa podporila instagramový profil, ktorý poukazuje na podivné praktiky slovenských influencerov. Upozornila na rôzne spôsoby propagácie a pri niektorých naozaj nešetrila kritikou. Na spomínanej stránke sa dokonca nachádza aj niekoľko našich celebrít, často sa tam objavuje napríklad Zuzana Belohorcová, slovenské missky či Andrea Verešová. Tej ešte v októbri hrozila mastná pokuta, keďže na sociálnej sieti prezentovala istú značku tequily a tvrdila, že má blahodarné účinky na naše zdravie. Ešte predtým propagovala kozmetický prípravok, ktorý na zábere nemala. Dodatočne ho na záber umiestnil až šikovný grafik.

Horňáková uviedla, že sa nestačí diviť skutočnosti, že podobné snímky vôbec prejdú cez klienta. Influencerov na spoluprácu vraj oslovuje agentúra, ktorá potom ich príspevky klientom posiela na kontrolu. „Väčšina reklamných postov musí ísť na schválenie a to, že klient je spokojný s takýmto propagovaním, ktoré mu skôr pohorší...Tak robím jogu a vedľa seba položím guľôčky na vôňu prádla?” nestačila sa čudovať tomu, čo našla na Instagrame.

Moma priznala, že v minulosti pri propagácii produktov dokonca musela klamať. Zdroj: Youtube/M.H.

„Veľmi často sa stáva, že influenceri sa tvária, že používajú produkt, ktorý v skutočnosti nepoužívajú,” povedala otvorene a dodala, že ona už takéto veci robiť nechce, hoci nepopiera, že v minulosti to tak bolo. Pod čiernu zem zniesla aj mega propagované tabletky a gumové cukríky na rast vlasov, za ktoré sa postavilo mnoho známych osobností. „Už by som to nespravila, preto som to skryla. Sú aj lepšie metódy na to, ako podporiť rast vlasov,” vyjadrila sa Moma.

Ako jeden z príkladov uviedla aj dezodoranty či produkt do práčky s farbivom, ktorý má zafarbiť oblečenie na požadovaný odtieň. „To tričko na fotke vôbec nebolo zafarbené tým farbivom. Mala som kúpiť také v rovnakom červenom odtieni, ako bola tá farba. Viem, že mi ešte vtedy klient písal, že tá farba trička musí zodpovedať farbe v tom produkte,” vyhlásila na rovinu. Nuž, pokiaľ by takto otvorene hovorili všetci influenceri, možno by sme sa vyhli sklamaniu, keď výsledok nedopadne tak, ako očakávame a v neposlednom rade by sme aj ušetrili kopu peňazí vyhodených za nefungujúce hlúposti....