Zabili jej psa, prerezali pneumatiky a bála sa o vlastný život: Dramatický rok slovenskej missky ukončila smrť pod kolesami

Meno Daniely Kralevich sa v posledných mesiacoch skloňovalo pomerne často. Všetko začalo ešte koncom minulého roka, keď jej niekto neľútostne zabil psa. „Zabili mi moju Akitu. Bolo to moje dieťa, ktoré nemám. Porezanie pažeráka a žalúdka, čo je nezlučiteľné so životom, to znamená, že mu niekto podhodil v potrave nejaký ostrý predmet, ktorý prehltol a spôsobilo mu to ukrutné bolesti a ukrutné trápenie,“ vyjadrila sa vtedy brunetka.

„Najprv mi zmizla mačka, tak som si povedala, že snáď kocúr len niekam odišiel. No nevrátil sa. O týždeň mi zmizol z jazierka jeseter metrový, ktorého som tu mala 5 rokov. Pár dní nato ma pozoroval nejaký človek hore od lesa, pozoroval môj dom. Potom sa mi okolo domu vozili neznáme autá,” povedala koncom decembra 2019 pre Topky.

Takto vyzerá miesto nehody, pri ktorej j vyhasol život 18-ročnej študentky Nguien Thi Dieu Linh Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Tým sa to však neskončilo. Nasledovali vyhrážky smrťou a niekto jej úmyselne poškodzoval majetok. Správy a telefonáty boli mimoriadne desivé. „Bolo tam napísané – život alebo smrť. S tým, že túto vetu mi zopakovali aj po zdvihnutí mobilu,“ povedala nám vtedy s tým, že jej dokonca prerazili plot a prerušili vedenie kamier. „Mám stopy po páčení. Celá moja zárubňa bezpečnostná, dvere mám bezpečnostné niekoľkostupňové, niekoľkobodové – je tam viditeľná preliačina. Dokonca včera mi vypli svetlá okolo domu a odvčera mám aj prerezanú pneumatiku na aute,“ hovorila nám koncom minulého roka.

To však nevedela, že to, čo prežívala, bude len začiatkom a hoci vtedy uviedla, že prežíva najhoršie obdobie vo svojom živote, netušila, že najväčšia tragédia ešte len príde a pod kolesami jej auta vyhasne život. Ako sme spomínali, podľa informácií TV JOJ mala šoférovať priamo Daniela. Vyhlásenia polície však zatiaľ nič konkrétne nehovoria: "V uvedenom prípade je vedené trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo," znie oficiálne stanovisko polície. Viac teda ukáže až čas.