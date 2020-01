Opäť v tom: Hanychová na exotickej dovolenke s novým chlapom... Emotívne vyznanie!

AO NUAN - Čoskoro exmanželka českého herca a zabávača Jakuba Prachařa (36), Agáta Hanychová (34) si už stihla za svojho budúceho bývalého nájsť náhradu. Je ním sympaťák Zdeněk, s ktorým si tmavovláska odskočila do exotiky, aby si poriadne oddýchla. Dovolenka po boku nového muža jej prospieva je viac ako jasné, že je opäť v tom!

Minulý rok sa prevalila kríza manželov Prachařovcov a hoci to chcela Agáta uhrať, že to mal byť len žart, opak bol pravdou a čosi medzi nimi skutočne nefungovalo. Dokonca na toľko, že už dvojica stihla podať žiadosť o rozvod a obaja si našli nové polovičky.

Agáta Hanychová si odskočila do exotického Thajska. Zdroj: Instagram A.H.

Kým po boku herca Jakuba Prachařa má byť topmodelka Denisa Dvořáková, Agátinu priazeň získal sympaťák Zdeněk Turek. Práve s ním si brunetka odskočila do horúceho Thajska. Deti Kryšpína a Miu nechala ich otcom a ona si užívala zaslúžené voľno, pohodu a najmä lásku.

Niet pochýb, že Agáta je opäť v tom! A to až po uši. Znovu našla lásku, ktorou sa pochválila na sociálnej sieti. „Teraz mi môže byť aj 14. Život si plánuješ rôzne. Občas to nevyjde tak, ako si praješ, ale dôležité je žiť a začať znova," napísala k záberu so Zdeňkom, na ktorom jej dáva pusu.

Teraz však „pritvrdila". Dovolenka sa jej pomaly, ale isto kráti a Hanychová tak prihodila ešte jedno emotívne vyznanie novému chlapovi, kým sa z exotiky poberú domov. „Pripadám si milovaná. To je fakt krásny pocit... Od chlapa. Načerpala som sily, uvedomila si veľa vecí a som šťastná. A prajem to všetkým," vyznáva sa zo svojich pocitov Agáta, ktorá zrejme konečne našla zaslúžené šťastie.