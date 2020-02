Expresný rozchod Hanychovej: Veľkej láske je koniec... TOTO je dôvod!

PRAHA – Tak tomu sa povie rýchlosť. Len prednedávnom Agáta Hanychová (34) priznala, že má vzťah, so svojou láskou si užívala na dovolenke a dnes je všetkému koniec. Teraz totiž vyšla von s vyjadrením, že je opäť sama. A to aj napriek tomu, že pred necelým mesiacom sa cítila milovaná. Prezradila aj dôvod rozchodu!

Po tom, čo vyplávala na povrch kríza medzi Prachařovcami, dvojica šla od seba a obaja si našli nových partnerov. Agáta zbalila sympatického podnikateľa, s ktorým v januári odišla na dovolenku do exotiky. Odtiaľ sa prihovorila svojím fanúšikom, že sa cíti skvele a najmä milovaná. Vyzeralo to tak, že po boku Zdeňka našla šťastie a lásku. Opak je však pravdou. Pre český Blesk totiž priznala, že ich vzťahu je koniec.

„Už sa zdalo, že som ho našla pri Zdeňkovi, on bol nesmierne dobrý ku mne aj mojim dvom deťom, ale bohužiaľ to nestačilo,“ prehovorila Agáta o šťastí, ktoré jej zasa uniklo. „Rozišli sme sa ako kamaráti a nemôžem na neho povedať ani jedno krivé slovo,“ tvrdí. Dôvodom ich konca majú byť práve Agátine deti. Nieže by si s ním nerozumeli, ale kvôli tomu, že je matkou, nemala toľko času na budovanie vzťahu.

„Ako mama, čo som v prvom rade, nemám toľko voľného času, koľko by som na vybudovanie fungujúceho vzťahu potrebovala, a tak mi neostávalo iné, ako to so Zdeňkom ukončiť,“ priznala farbu dvojnásobná mama, ktorá tak opäť dostáva lásku len od svojich ratolestí Mie a Kryšpína. No to je aj tak tá najčistejšia láska, akú môže dostať.