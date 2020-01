Detaily dramatického pôrodu Petry Němcovej: Komplikácie, rýchly prevoz do nemocnice a dva týždne strachu!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Česká topmodelka Petra Němcová (40) to v živote rozhodne nemala ľahké. Po strate snúbenca počas úderu ničivej vlny cunami a niekoľkých rozchodoch sa však konečne dočkala svadby i vytúženého potomka. Pri pôrode si však opäť prešla útrapami.

S Petrou Němcovou sa bôžik lásky veru nemaznal a pripravil jej poriadne krušné chvíle. Asi najtragickejšou ranou bola vlna cunami, ktorá sa v roku 2004 prihnala k thajskému pobrežiu a o život pripravila jej snúbenca Simona Atleeho, s ktorým kráska práve dovolenkovala. Ona sama vyviazla len so šťastím, keď sa vyšplhala na jednu z paliem, kde zakliesnená čakala na pomoc dlhých 8 hodín.

U Petry Němcovej to na svadbu vyzeralo niekoľkokrát, vzťahy však nakoniec stroskotali. Zdroj: profimedia.sk

V roku 2011 sa zasnúbila druhýkrát, s hercom Jamiem Belmanom, no vzťah im približne po roku stroskotal. K svadbe nedošlo ani s s finančníkom Alejandrom Grimaldim, ktorý modelke daroval prsteň v roku 2017. Petra sa však lásky nevzdala a v lete minulého roka konečne povedala áno podnikateľovi Benjaminovi Larretchemu. Krátko nato sa už kráska pochválila oblým bruškom.

Petra Němcová sa sa minulý rok konečne dočkala obrúčky. Zdroj: Instagram

Hoci Petra svoje prvé dieťatko priviedla na svet už v polovici novembra, o dobré správy sa podelila až po dvoch týždňoch. Prvorodený synček musel totiž zostať v opatere lekárov. Vypýtal sa na svet predčasne. Modelka tak vyštartovala do nemocnice už v 34. týždni. „Počas tejto búrky, keď sme takmer predčasne porodili v aute na ceste do najbližšej nemocnice, cítili sme bezpodmienečnú lásku a vďačnosť,” napísala modelka na svoj Instagram po tom, ako lekári malého Bodhiho konečne prepustili do opatery svojich rodičov.

Krátko po svadbe sa Petra Němcová a jej manžel Ben pochválili modelkiným rastúcim bruškom. Zdroj: instagram.com/pnemcova

Predčasný príchod bábätka poriadne skomplikoval plány modelky i samotných lekárov. Tí totiž neodporúčali pôrod prirodzenou cestou práve kvôli pomliaždeninám panvy, ktoré utrpela počas vyčíňania vlny cunami. V pláne bol preto cisársky rez na jednej z popredných kliník v Miami. Nakoniec však bolo všetko inak. „Tým, že dieťa sa narodilo nečakane a predčasne, Petra musela rodiť prirodzene a v nemocnici v Dominikánskej republike, kde s manželom žijú,” uviedol pre český Blesk zdroj z modelkinho okolia.

Petra Němcová a jej manžel si malého synčeka užívajú plnými dúškami. Zdroj: INstagram P.N.

I keď kvôli starým zraneniam muselo ísť o veľmi nepríjemnú skúsenosť, Petra pôrod zvládla. Obavy sa však neskončili. Lekári si následne novorodeniatko nechali pod drobnohľadom ešte dlhé dva týždne. „Od 15. novembra to bola intenzívna cesta po rôznych nemocniciach, plná modlitieb za uzdravenie nášho dieťatka a prianí, aby bol silnejší a zdravší, ale po celý čas sme sa cítili božsky vedení a podporovaní mnohými anjelmi, ktorým sme za to nekonečne vďační,” vyznala sa modelka.