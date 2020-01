Šokujúci moment v živote známej krásky: Rok po svadbe priznala... Netušila, že sa vydáva!

TULUM - Kým na obrazovkách Markízy momentálne beží relácia, kde sa nevesta so ženíchom pred svadbou nepoznali, Petra Němcová (40) je iný prípad. Minulý rok sa totiž vydala, no o vlastnom sobáši ani len netušila. Svadbu teda mala vlastne na dvakrát!

Česká modelka Petra Němcová minulý rok poriadne šokovala. Najprv sa pochválila záberom zo svadby s Benjaminom Larretcheom. „Cítime sa nesmierne požehnaní, že s vami môžeme zdieľať to, že sme sa vzali,” napísala kráska na Instagram ešte začiatkom augusta minulého roka.

Začiatkom augusta sa Petra Němcová vydala. Zdroj: Instagram

Len krátko po tom, čo priznala, že sa vydala za svoju lásku Benjamina, prišiel ďalší šok. Tri týždne po tom, čo sa vzali, oznámila svetu, že čaká prírastok. „Naša rodina sa rozrastá a moje brucho tiež. Cítim sa vďačná, že nás vesmír požehnal tak rýchlo,” zneli modelkine slová pri zábere, kde bolo už jasne vidieť tehotenské bruško.

Bábätko napokon priviedla na svet koncom novembra, no pôrod sprevádzali aj komplikácie. Všetko však nakoniec dobre dopadlo a ona sa teší z úlohy mamy. Teraz sa so svojimi fanúšikmi podelila o ďalšie šokujúce vyhlásenie. Augustová svadba s Benom totiž bola ich druhá. O tej prvej pôvodne ani nevedeli.

Tri týždne po svadbe oznámila, že je tehotná. Zdroj: Instagram

„Presne pred rokom sme mali neplánovanú spontánnu svadbu! Keď sme boli v Mexiku, rozhodli sme sa ísť na mayskú masáž pre páry s rituálom. Keď sa to stalo, cítili sme silnú prítomnosť všetkých elementov, našich predkov a dôležitosť tohto mayského ceremoniálu. Ben sa potom opýtal: Je to svadobný obrad? Mayský liečiteľ to s úsmevom potvrdil,” prezradila modelka. Petra s manželom sa tak stali svedkami vlastnej svadby a dozvedeli sa to až vtedy, keď už prebiehala. Aj to však malo zrejme svoje čaro a Petra ďakuje vyšším silám, že možno aj vďaka tomuto obradu mali čarovný rok.