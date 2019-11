Dramatický predčasný pôrod: Nervy drásajúce chvíle... Česká kráska sa stala mamou!

Petra Němcová

Zdroj: Instagram

PRAHA - Česká modelka Petra Němcová (40) nemá na ružiach ustlané. Najprv jej nevyšli tri zasnúbenia, no napokon predsa len našla lásku a šťastie po boku dnes už svojho manžela Benjamina Larretcha, ktorý sa venuje podnikaniu. Dvojica mala svadbu tajnú, v tichosti a rovnako to bolo aj s pôrodom. Hoci bol poriadne dramatický a dieťatko je na svete už pár dní, radostnú novinu vyhlásila kráska do sveta až teraz!