Markizácka svadba sa takmer neuskutočnila: Nevesta nechala ženícha pred oltárom... Skončila v slzách a chcela ujsť!

BRATISLAVA - Útek spred oltára je väčšinou záležitosťou zahraničných komédií, no nechýbalo veľa, aby k nemu došlo aj v skutočnosti. Na markizáckych obrazovkách sa totiž najnovšie objavila šou Svadba na prvý pohľad a hneď prvá nevesta sa postarala o poriadne dusno. Prepadli ju vážne obavy, a tak diváci v jednu chvíľu netušili, či za svojim budúcim manželom napokon naozaj príde...

Mladá veterinárka išla do projektu s odvahou a po celý čas mala pred kamerami veselú náladu. Počas dvoch týždňov, ktoré pár dostal na predsvadobnú prípravu, však jej hrdinstvo postupne spľaslo. Keďže budúci maželia až do samotného obradu nevedeli, koho si vlastne vezmú, je logické, že situácia sa pomaly vyhrocovala. Avšak kým ženích Stano pôsobil pomerne pokojne, Gabika sa v deň obradu zrútila.

Už počas líčenia začala plakať a emócie ju nenechali chladnou ani neskôr. Slzy ju premohli aj počas toho, ako sa vyjadrovala pred kamerou. „Ja ani neviem povedať, čo mi prišlo ľúto, tak celkovo to na mňa doľahlo, že sa vydávam a neviem vôbec za koho. Proste tie emócie sa menia. Čím k tomu bolo bližšie, tým viac sa to hrotilo,“ povedala po prvej dávke plaču na hotelovej izbe v deň svojej svadby.

Gabiku chvíľu pred obradom premohol plač. Zdroj: TV MARKÍZA

Chvíľu to vyzeralo tak, že to budúca nevesta vzdá a žiadna svadba nebude. Zdroj: TV MARKÍZA

„Nedá sa opísať, aký mám pocit teraz, Ono sa to stále stupňuje. Ani neviem, či si to chcem až tak reálne pripustiť. Teraz sa to strašne tak mení. Už nie som tak odhodlaná, ako som bola na začiatku. Ja už vlastne ani neviem, či sa chcem vydať,“ uvažovala a opäť sa rozplakala. Strach ju dohnal až k tomu, že na ňu musel Stano pred oltárom čakať pomerne dlho a začal sa ošívať.

Nepokojná zostala aj mama Gabiky a prítomní hostia. „Čo myslí, že na ňu dokedy budeme čakať, do Silvestra?” hnevala sa svadobná mama. Nastávajúca nevesta k oltáru potom predsa len vyrazila, no neodpustila si niekoľko komentárov, ktoré jasne naznačovali, že sa jej za svojím budúcim manželom naozaj nechce. „Ešte stále zvažujem, či nezahodím ten závoj a neotočím sa,“ vyhlásila 29-ročná Košičanka.

Stano, na rozdiel od svojej nastávajúcej, až veľký strach nemal. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdá sa, že dvojica si napokon naozaj padla do oka. Všetky obavy vystriedal smiech. Zdroj: TV MARKÍZA

„Pome het,” zopakovala v momente, keď vošla do sály. Obavy ale našťastie ustúpili a v momente, keď zbadala Stana, sa začala smiať a zjavne nabrala odvahu. Dvojica sa v prvom rade zoznámila a potom už mohli prejsť k očakávanému "áno". Zo záberov to vyzeralo tak, že veselica dopadla na výbornú a z ukážok nasledujúcej epizódy sa zdá, že párik sa predsa len zblížil. Uvidíme teda, či im to naozaj vydrží, ako býva zvykom v zahraničných verziách tejto šou.