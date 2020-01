Trapas nevesty na markizáckej svadbe: Keď zbadala ženícha, nedokázala sa prestať rehotať... Podala si ju aj jeho teta!

BRATISLAVA - Oddávajúci aj ženích s ňou mali čo robiť! Reakcie neviest počas príchodu pred oltár sú rôzne, niečo iné však je, ak sa nastávajúci manželia nepoznajú. To je aj prípad Júlie a Martina zo šou Svadba na prvý pohľad. Hoci sa dalo očakávať, že v tomto prípade to bude počas stretnutia ženícha a nevesty kostrbaté, nežnejšia polovička tohto páru sa absolútne nedokázala ovládať.

Pointou celého obradu je skutočnosť, že sa pár vidí prvýkrát práve pred oltárom. Počas pilotnej epizódy sa síce Gabika a Stano tiež neubránili smiechu, no aktuálna nevesta Júlia sa celý čas vyslovene rehotala, dokonca niekoľkokrát skočila do reči aj oddávajúcemu. Jej záchvaty smiechu síce boli spočiatku vtipné, neskôr však už boli trošku cez čiaru.

Ženích Ľubo sa počas obradu občas príjemne pousmial, no jeho nastávajúca polovička sa absolútne nedokázala držať na uzde. Keď ich oddávajúci predstavoval a snažil sa ich zoznámiť prezentovaním základných informácií o tom druhom, Júlia ho niekoľkokrát prerušila svojimi poznámkami a ďalším smiechom. To sa stalo tŕňom v oku ženíchovej tety.

Júlia dostala počas obradu niekoľko záchvatov smiechu. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Svadby sa zúčastnila ako jeho najbližšia rodina, keďže otec na obrad prísť nechcel, hoci ho podporoval. Keď sa Ľubovi kamaráti pýtali svojich známych, aké majú dojmy z nevesty, jeho teta to povedala priamo. „Podľa mňa je ešte taká bláznivá. Moc je taká na neho... On je taký tichší, ona je taká moc, taká divokejšia,” vyjadrila sa na margo temperamentnej blondínky.

Ľubovej tete sa nevesta zrejme príliš nepozdávala. Zdroj: TV MARKÍZA

„Na to, aký je on kľuďas, dosť to prežívala ona,“ súhlasil Ľubov kamarát a spolu s jeho ďalšou priateľkou sa Júliu pokúsili ospravedlniť argumentom, že sa tak zvláštne správala možno práve preto, že sa tak pokúšala potlačiť stres. Na to už jeho teta s nie príliš nadšeným výrazom pokrčila ramenami a viac sa k tejto téme nevyjadrila.