Expresná láska z markizáckej Svadby: Horúce bozky chvíľu po zoznámení a... rovno sa k nemu nasťahovala!

Kým predchádzajúci pár - Gabika s Stano si pri pokyne na prvý novomanželský bozk len s okolkami vymenili nesmelé pusy na líca, Júlia a Ľubo to zobrali pekne zhurta. Bez najmenšieho zaváhania spojili pery a človek by ani nepovedal, že sa nikdy predtým nevideli. No a to isté platilo aj naďalej pri ďalších príležitostiach.

Júlia a Ľubo sa bozkávali pri každej možnej príležitosti. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Dvojica sa bozkávala za svadobným stolom, pri fotografovaní či počas tancovania a o nevinných pusách nemohla byť ani reč. Nanajvýš spokojná bola aj nevesta, ktorá otvorene vyhlásila, že jej nový manžel sa bozkáva naozaj dobre. Po skončení oslavy nerobili drahoty a do romanticky pripravenej postele si ľahli z spolu. Z upútavky na nasledujúci diel je dokonca očividné, že Júlia na prvú noc so svojím mužom zvolila sexi čipkovanú bielizeň.

Júlia sa hneď po svadobnej ceste presťahovala k Ľubovi. Zdroj: Instagram

Tento manželský pár si evidentne sadol. Vydrží im to spolu? Zdroj: Instagram

Najbližšie sa pár spolu vyberie na svadobnú cestu do Tanzánie, kde sa bude opäť na čo dívať. Aktuálne ale blondínka prezradila aj to, čo bude nasledovať potom. Na Instagrame uverejnila príspevok, že hneď po návrate z medových týždňov sa presťahovala k Ľubovi. Takéto spolužitie si vyskúša každý jeden pár šou, no z doteraz zverejnených príspevkov Júlie sa zdá, že práve medzi touto dvojicou by to mohlo naozaj fungovať. Uvidíme teda, či sa vedcom naozaj podarilo vytvoriť dokonalý pár...