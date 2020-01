Karel Gott (†80) sa v hrobe obracia: Pamiatku na zlatého slávika takto zničili vandali!

Už vyše tri mesiace nielen Česi a Slováci, ale fanúšikovia z celého sveta smútia za zosnulým spevákom Karlom Gottom. Mesiac po jeho smrti, 3. novembra, český umelec, ktorý si hovorí Jack Reyes, vytvoril grafiti dielo s podobizňou božského Káju. Nechýbalo meno speváckeho velikána, roky jeho narodenia a úmrtia ani kúsok z jeho piesne s dcérou Charlotte – „Má jediná z hvězd, svítím ti dál“.

Umelec Jack Reyes vzdal poctu Karlovi Gottovi touto maľbou mesiac po jeho smrti. Zdroj: Instagram J.R.

Obyvatelia Českých Budějovíc sa pri prechádzkach mestom smerom k nákupnému centru mali možnosť kochať umeleckým dielom, no len donedávna. Vandali totiž grafiti od Jacka Reyesa zničili. „Kreténizmus niektorých ľudí nemá obdobu. Ten, kto to urobil, je pre mňa analfabetná nula a byť ním, hanbím sa. To len potvrdzuje hodnoty dnešnej doby, že ľudia si naozaj nevedia vážiť nič a nič im nie je sväté,“ napísal rozhorčený Jack na Facebooku.

Niekto bez kúska hanby a zrejme závistlivý človek sa rozhodol zničiť poctu Karlovi Gottovi, ktorý sa musí teraz v hrobe obracať. Cez jeho tvár totiž niekto načmáral zelený kríž a zaškrtal aj jeho meno. „Pre hrdinu, ktorý mal potrebu dokázať svoju inteligenciu: Len si mi dokázal, že ako človek i umelec stojíš za nič!!!“ odkazuje Reyes vandalovi.

Vandali však takto pamiatku na zlatého slávika zničili. Zdroj: Facebook J.R.

A poriadne rozhorčení sú aj ľudia, ktorí sa pohľadom na maľovaného Karla kochali deň čo deň. „Práve v nedeľu sme išli okolo a pozerali sme, aká je to nádhera. Toto je na zabitie,“ vyjadril sa obdivovateľ Tomáš. Nie je jediný a mnohí zvolili na adresu vandala podstatne prudší slovník. „To je pi*us nejaký, zaplatí za to,“ či „Zarežem ho, s*urvené prasa,“ znejú komentáre. Ďalší by mu dolámali ruky, iní sa spoliehajú na karmu.

Jedno je však isté, a to, že Jack maľbu, na radosť všetkých obdivovateľov, opraví. „Sľubujem, že čo nevidieť prídem to prerobiť aj to vedľa, aby to tam bolo späť a toto nenechám len tak!“ napísal Jack Reyes.