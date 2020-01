Dominika Gottová s ním skončila a on? Timo sa dovalil do Prahy a... Budeme spolu bývať!

PRAHA – Tak toto určite nečakala! Po smrti otca sa Dominka Gottová (46) konečne odhodlala odstrihnúť od seba svojho manžela Tima Tolkkiho (53). Odišla od neho a presťahovala sa do Prahy. Po všetkých jeho excesoch niet divu. No teraz ju čakalo nepríjemné prekvapenie. Dovalil sa za ňou do Prahy a chce s ňou bývať!

Ešte v minulom roku sa najstaršia dcéra zosnulého Karla Gotta (†80) presťahovala do Čiech, aby sa dala dokopy a začala nový život. Opustila svojho muža Tima a z Fínska si to namierila do Prahy. Dôvodom bolo jeho správanie – klamstvá, narobenie dlhov, krádež, nevera. Bolo toho dosť. Navyše je maniodepresívny.

Timo Tolkki narobil Dominke Gottovej nemálo problémov. Zdroj: Facebook T.T.

Dominike tak došla trpezlivosť a povedala si dosť. Timo to však zrejme neakceptuje a svoju stále manželku chce naspäť. „Letím do Prahy za Dominikou. Budeme spolu bývať,“ vyjadril sa Tolkki pre Aha!, keď sa ešte nachádzal v Mexiku. To je však poriadny šok pre Gottovú.

Tá síce čakala, že ju príde v marci manžel navštíviť do Čiech, no že sa za ňou dovalí o 2 mesiace skôr a s vyhlásením, že budú bývať spolu, to v pláne nebolo! „Sľúbila som mu, že sa s ním v marci stretnem, ale nie že s ním budem bývať! A on mi teraz píše, že už sem letí a prenajmeme si byt spolu? To skutočne neprichádza do úvahy. Ja s Timom bývať nebudem a živiť ho tiež nehodlám!“ znejú rozhorčené slová Dominiky. Tolkki mal dokonca tú drzosť, že sa vyjadroval o spoločnom bývaní v luxusnom byte. Na ten by však momentálne len ťažko naškrabali, aj keby bola štipka pravdy na tom, že budú bývať spolu