Gottová si najala Kajínkovu právničku: Má v pláne napadnúť otcov závet!

Dominika Gottová chce napadnúť otcov závet.

PRAHA – Vyzeralo to, že je zmierená s dohodou, akú s otcom mali, no zrejme to tak nie je. Dominika Gottová sa ešte pred smrťou Karla Gotta vzdala dobrovoľne dedičstva a za to dostala odstupné vo výške niekoľkých miliónov korún. Zdá sa však, že po tom, čo sa vrátila späť do Prahy, si robí zálusk na dedičstvo a chce napadnúť otcovu poslednú vôľu. A najala si na to rovno právničku Jiřího Kajínka odsúdeného za vraždu!