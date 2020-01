Prípad silvestrovskej streľby v Seredi: Polícia 30-ročného muža už obvinila z výtržníctva

Na miesto si priniesol expanzný samopal vzor 58 a pištoľ Glock 20. Zo samopalu najprv vystrieľal dva zásobníky do vzduchu a potom vytiahol spoza pása pištoľ a aj z tej vystrelil do vzduchu. Po streľbe odišiel do bytového domu, kde odložil zbrane a vrátil sa naspäť.

Zdroj: Polícia SR

Na mieste vystrieľal minimálne 49 nábojov zo samopalu a 2 z pištole. Ako uviedla polícia, do tohto samopalu, ktorý je možné zakúpiť, sa nedá vložiť ostré strelivo, ale len slepé náboje. Je však schopný strieľať dávkami. Za výtržnosť závažnejším spôsobom konania mu hrozí trest na šesť mesiacov až tri roky.

Muža policajti predviedli na oddelenie na Nový rok. Tvrdil, že bol značne opitý a nepamätá si, čo v noci robil a ani to, či strieľal zo zbraní. Policajti zaistili 10 zbraní v legálnej držbe, 9 evidenčných kariet k zbraniam, zbrojný preukaz a viac ako 700 nábojov rôzneho kalibru. Všetky zaistené zbrane a munícia sa podrobia expertíze na Kriminalisticko-expertíznom ústave PZ.