Haasová sa nezaprie: K štedrej večeri zasadli v kostýmoch a... Na Vianoce medzi sebou súperia!

V rodine Haasovcov vianočné sviatky rozhodne milujú. Kým Zuzkina dcéra počúva koledy celý rok, herečka si svetielkami zdobí auto. Vianoce sú pre ňu doslova úžasné, a to aj vďaka tradíciám, ktoré doma dodržiavajú. Nejde však o klasiku ako kapustnica, kapor, šalát či spoločný odchod na polnočnú omšu, ale tie ich špeciálne.

Sviatky trávia všetci spolu.prezrádza, ako u nich vyzerá najkrajšie obdobie v roku. Kým ostatné rodiny si k stolu sadajú v slávnostnom, Haasovci majú špeciálny dresscode.vysvetlila nám Zuzka.

Celá rodina Haasovcov sa každoročne oblieka do rozličných kostýmov. Zdroj: archív Z.H.

Vianočné darčeky, ako jedna z mála rodín, rozbaľujú po jednom. „Každý čaká, čo ten jeden otvorí. Keď ich tam je 100, tak my musíme čakať, kým tých 100 darčekov sa otvorí a niekedy otvárame aj do polnoci,“ hovorí s úsmevom červenovláska. Má to pre ňu aj špeciálny význam: „Je to zábava, lebo každému dávame pozornosť a dôležitosť.“

Zuzana Haasová s rodinou však má ešte jednu tradíciu, ktorá by sa tak trochu mohla nazvať aj súťažou. „To vzniklo ešte, keď som bola ja malá, že kto z nás dá taký darček, že to rozplače od šťastia toho jedného. No a keď sa niekto rozplače od šťastia, tak to je ten výherný darček celého večera,“ vysvetľuje. Hoci to znie ako súperenie o to, kto dá ten naj darček, rodáčka z Bratislavy má na to iný názor. „To nie je súťaživosť, ale to je skôr o pozornosti v celom roku,“ povedala nám a zároveň dodáva, že často je práve ona tá, čo plače od šťastia.

Zuzana Haasová miluje Vianoce. Zdroj: Vlado Anjel