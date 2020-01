Markizácki susedia Kraus a Marcin majú za sebou roky spolupráce: TOTO na seba nabonzovali!

Seriál Susedia patrí medzi obľúbené divácke projekty televízie Markíza. Vysielal sa už pred rokmi a mal obrovský úspech. Potom však malo dôjsť k nezhodám medzi Petrom Marcinom a Andy Krausom a sitkom mal útlm. Po 10 rokoch sa však vrátil na obrazovky s novými postavami, osudmi i príbehmi. Robiť humor je však skutočne náročné, no predstaviteľom Lászla a Františka to ide.

Čo však hovoria jeden na druhého? Andy Kraus nám prezradil, ako sa mu robí s Petrom a priznal aj to, že Marcin vie byť skutočne veľmi prísny.hovorí trojnásobný otec o svojom kamarátovi.

Keď však dôjde na robotu, zmení sa. „Keď sa pracuje, tak je veľmi prísny, čo je fajn, že v podstate berie to veľmi seriózne. Inak sa to nedá,“ tvrdí Kraus, pre ktorého je dôležité najmä to, aby sa v konečnom dôsledku bavili diváci.

A čo naopak hovorí Peter o Andym? Krausa považuje za skutočne výborného kolegu. „V tom, že vždy má čas, keď si zavoláme. To je veľmi dôležité, keď máte spolu niečo tvoriť,“ pochvaľuje si scenáristu. Je pre neho však dôležité a cenné aj to, že i po rokoch im to stále spolu funguje. „Keď sa stretneme, tak chvíľu pokecáme a nám to napadne. Je pre mňa inšpirácia a myslím si, že aj ja preňho. V rámci tej debaty a rozhovoru, nám vždycky napadne, čo do ďalšieho dielu,“ uzatvára Marcin a my veríme, že im to takto pracovne bude klapať ešte dlho.

Peter Marcin a Andy Kraus spolu pracujú už celé roky. Zdroj: TV MARKÍZA