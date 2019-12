FOTO Herec Roman Pomajbo dostal najkrajší darček: Je z neho štvornásobný otec... Pochválil sa fotkou syna!

Keď oznámil, že na ceste je už štvrté dieťa, bolo to pre mnohých obrovské prekvapenie. Jednak mal doma tri krásne a zdravé dcéry a na druhej strane tento rok oslávil krásne jubileum - päťdesiatku. Romanovi Pomajbovi a jeho manželke Petra sa po babách podarilo splodiť chlapčeka, na ktorého sa celá rodinka veľmi tešila.

Ku trom dcérka Noemi,Timei a Vivien pribudol braček. Zdroj: Facebook R.P. ​

„Tá najstaršia mala šok. My sme so ženou pozerali, že preboha, čo sa deje. Ony nevedeli, či sa majú smiať, či majú plakať, radovať, kričať. My sme zostali sami takí prekvapení, ako to prežívajú a naozaj sa tešia a som hrdý, že mám tak pekne vychované dcéry. Som na to hrdý, že sú na to pripravené a budú pomáhať a tešia a nemáme sa čoho báť,” prezradil nám Roman ešte začiatkom novembra, ako reagovali jeho deti na ďalší prírastok.

S manželkou očakávali narodenie synčeka priamo na Vianoce, čo nám potvrdil aj rodák z Ilavy. „Chcel by som všetkých pripraviť na to, že naozaj konečne sa dočkáme, celé ľudstvo, takého nového Mesiáša. Mohol by som mu dať meno Messi, všetci by si mohli myslieť, že to je ten futbalista, nie?” zavtipkoval zabávač a nezabudol poznamenať aj to, čo mu zvykla vravieť jeho manželka. „Moja žena naozaj hovorí: Romane, když se to narodí na Vánoce, ja už věřím všemu!”

Chlapček sa napokon nenarodil na Štedrý deň ako Mesiáš, no i tak je to pre rodinu ten najkrajší vianočný darček. Synček prišiel na svet pár dní po Vianociach a robí radosť všetkým Pomajbovcom. „Volám sa Eliot a prišiel som za Vami medzi Vianocami a Silvestrom. 28.12.2019. Bolo mi tam dobre, ale uznal som, že ma potrebujete. Od roku 2020 to tu roztočíme! Tešte sa!!! Život je krásny!" napísal na sociálnu sieť k fotke z nemocnice čerstvý štvornásobný otec. Mamine aj bábätku prajeme veľa síl a zdravia a srdečne blahoželáme.

Rodina herca Pomajba sa rozrástla o synčeka Eliota. Zdroj: Instagram R.P.