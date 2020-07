Roman Pomajbo si TAKTO dovolenku nepredstavoval: Chcel si oddýchnuť, zažil cirkus!

A za všetkým je splnenie túžby dcéram a domáci miláčik. Roman s manželkou totiž deťom povolili mačiatko, aby mali kontakt s prírodou. Dilemou však bolo to, že keď niekam chodia preč, muselo by to malé chlpaté stvorenie ostať samé doma, a tak veľmi váhali.



Napokon sa však k zvieratku dostali omylom.opísal situáciu svojmu kamarátovi Števovi Martinovičovi.

Roman Pomajbo opísal Števovi, ako sa dostal k mačke. Zdroj: YouTube

Psími očami a slovami, ktorými zahrala čašníčka na city, napokon Romana presvedčila a mačičku si vzal s tým, že o dva dni ju ale vráti, len kým žena nepríde domov. Štvornohé stvorenie však už obydlie Pomajbovcov neopustilo a dokonca pribudli ďalšie. „Števko, tu sa furt rodí niečo. My kojíme a do toho mačka má, našťastie len dve mačiatka,“ posťažoval si so zúfalstvom v hlase. Rodina sa však chystala oddýchnuť si, a tak museli vyriešiť, čo s mačkou a jej dvomi potomkami.

Obrátil sa teda na s prosbou o pomoc na susedku. „Hovorím susede, máme mačiatka malé, ideme na týždeň zase preč. Postaráte sa nám o to? Jasné. Hovorím nie u nás doma, cez plot, však tá mačka to tu pozná,“ dohodol sa herec so susedkou. To však netušil, čo nastane. Domácich miláčikov, pričom tie menšie boli ešte slepé, dal k susede do stodoly aj s pelechom, jedlom na týždeň a keď odchádzal, stodolu zavrel. „Števino, dali sme to cez plot, tú mačku s malými mačiatkami a ani sme do auta nestihli nastúpiť, už to mala v zuboch a pohľad, že vy kam idete bezo mňa? To mňa tu necháte?“ rozprával o zážitku.

Pôvodne mal zrejme v pláne odniesť ju späť k susede, no vtedy zaúradovala jeho manželka Petra so slovami, že snáď tam tie klbká nenechajú. „Tak ja som bol na lazoch, na samote so 4 deťmi, so ženou a do auta som musel zobrať ešte mačku s dvomi mačencami, tak si vieš predstaviť, ako auto vyzeralo. My sme fakt jak cirkusanti. Takže ticho neexistuje,“ vylial si srdce Roman, ktorý si relax na dovolenke rozhodne predstavoval inak. Spojenie detí s domácimi miláčikmi však akosi nekorešponduje s pokojom.