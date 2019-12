Modrovského TRAPAS na tanečnej súťaži: Pri klaňačke mu spadli nohavice a potom... Tak tomu neuveríte!

Peter Modrovský

BRATISLAVA - Patrí medzi najúspešnejších slovenských tanečníkov a dosiahol úspechy nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Reč je o Petrovi Modrovskom (36), účastníkovi a víťazovi rovno niekoľkých sérií populárnej markizáckej šou Let's Dance. Súťažné tancovanie síce tento sympaťák už zavesil na klinec, no tomuto elegantnému športu sa venuje aj naďalej - ako tréner a organizátor rôznych podujatí. Nám okrem toho, čo chystá, prezradil aj to, že i profesionálovi, ako je on, sa na súťaži prihodil nečakaný trapas....