TOTO sa v našom šoubiznise len tak nevidí: Známa Slovenka dorazila ruka v ruke s exmanželom... Aj s jeho priateľkou!

Vysmiateho župana sme zastihli pri príchode na Bratislavské módne dni a hneď bolo jasné, že na dobrú náladu má naozaj dôvod. Na prehliadku prišiel v spoločnosti rovno dvoch krásnych žien. Bývalej manželky Gabiky Drobovej a aktuálnej partnerky Lucie Pitekovej. Ak by ste si mysleli, že medzi dámami budú lietať blesky, ste na omyle. Už na prvý pohľad bolo viac než zrejmé, že trojica si vzájomnú spoločnosť úprimne užíva.

Zaujímalo nás teda, ako je možné, že Juraj a Gabika si aj po krachu vzťahu zachovali takéto silné puto. „S Jurajom sme viac ako 10 rokov boli partneri a manželia a viac ako 10 rokov spolu už pár netvoríme. Máme naozaj vynikajúci vzťah, je úžasný kamarát, stretávame sa, je ako môj brat. Nie je dôvod, prečo by sme nemali dobre vychádzať. Skvele vychádzame aj s jeho rodinou, bratom, rodičmi, včera som stretla aj bývalú švagrinú a vo vzťahoch sa nič nezmenilo. Stále k sebe máme veľmi blízko a sme ako rodina, len nežijeme manželský život,“ vysvetlila nám šéfka Fashion Tv.

Lucia, Juraj a Gabika prišli ruka v ruke. Zdroj: Jan Zemiar

Dámy si dokonca spoločne a zapózovali. Zdroj: Jan Zemiar

No a čo sa týka Lucie, na tú taktiež nenašla ani jedno krivé slovo. Práve naopak. „​K jeho priateľke Lucii mám tiež veľmi blízko. Riešime spoločne aj nejaké pracovné záležitosti. Je to naozaj krásna, úžasná baba,” nešetrila Gabika chválou na adresu sympatickej brunetky. Toto sa naozaj len tak ľahko nevidí, na druhej strane, mnohým by sa žilo ľahšie, ak by sa aj po rozvode držali podobnej filozofie ako exmanželia Drobovci.