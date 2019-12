Najstaršia dcéra Borisa Kollára ukázala frajera: Zbalil ju tento fešák... To je ale krásny pár!

BRATISLAVA - Posledné tohtoročné Bratislavské módne dni boli plné prekvapení. A to nielen vďaka plesovým róbam vyše dvadsiatky návrhárov. Už tradične sa na nich objavil aj Boris Kollár (54), ktorého najstaršia dcéra Alexandra (18) sa opäť ocitla na móle. A nielen to!

Saša už dávno nie je malé dievčatko a vyrástla z nej naozaj nádherná mladá žena. A to je hlavným dôvodom, prečo sa na spomínaných dňoch objavila už niekoľkokrát a o spolupráce spojené s modelingom nemá núdzu.

Niekto by si síce povedal, že sa blondínka narodila so zlatou lyžicou v ústach, no ona sa na meno svojho otca nespolieha. Už v tomto veku na sebe neustále pracuje a po skončení štúdia má ambície venovať sa móde aj naďalej - a nielen ako modelka. Najstaršia z klanu "Kollárovcov" by modely chcela sama tvoriť.

Alexandra Horňáková sa opäť objavila na prehliadkovom móle. Zdroj: Jan Zemiar

To, že z Alexandry je už oficiálne dospeláčka, má však aj ďalšiu stranu mince, no a tá sa týka jej súkromia. Mladú krásku totiž okrem nevlastnej sestry a pyšného otca prišiel podporiť aj niekto ďalší.

Po skončení šou sa na after party Saška objavila po boku tmavovlasého fešáka a nešlo o nikoho iného, ako jej partnera. Na raute sa spoločne zabávali v kruhu priateľov, občas sa medzi nich priplietol aj samotný Boris a zaľúbenú dvojicu si všimol aj náš fotograf, ktorému ochotne zapózovali. No pozrite sa, však tvoria krásny pár?

Saška po prehliadke ukázala svojho priateľa. Zdroj: Jan Zemiar