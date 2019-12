ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Kráska a futbalista šli od seba!

BRATISLAVA - Ešte donedávna by nik nepochyboval o tom, že sú ukážkový pár. Všetko sa však zmenilo a po kríze, ktorou Magdaléna Šebestová (36) a Ján Ďurica (38) prechádzali, sa im vzťah nepodarilo zachrániť. To, že s futbalistom viac nie sú spolu, potvrdila víťazka súťaže Miss Slovensko z roku 2006.

O tom, že medzi jednou z najkrajších Sloveniek Magdou Šebestovou a futbalistom Jánom Ďuricom zúri partnerská kríza, sa šepkalo už dlhšie. Snažili sa to ustáť, no podľa informácií portálu cas.sk sa im to napokon nepodarilo. Ich láske odzvonilo, no naďalej ich spája dcérka Ninka.

Magda Šebestová potvrdila rozchod s Jánom Ďuricom. Zdroj: Instagram M.S.

Že je medzi Lenkou, ako ju športovec volal, a Jánom kríza, sa prevalilo v máji. Ani jeden z nich však nechcel tieto chýry potvrdiť, nakoľko si vždy svoje súkromie strážili. Po rokoch strávených spolu sa im stal však ten povestný siedmy osudným. Hoci sa snažili svoju lásku opäť vyhrabať z popola, nakoniec došlo k rozchodu.

„Už dlhšie netvoríme pár a snažíme sa byť len dobrými rodičmi našej dcérke,” potvrdila rozchod Magda pre spomínaný portál. Hoci sa k tomu športovec odmietol vyjadriť, už aj žúr v Prahe s dvomi kráskami po boku čo-to napovedala. I keď už netvoria pár, na prvom mieste je ich štvorročná dcérka Ninka, ktorú obaja milujú a zábermi s ňou zásobujú svoje instagramové účty. Keďže sa blížia Vianoce, budú sa musieť expartneri dohodnúť aj na tom, ako ich s dcérkou prežijú.