Šebestová a Ďurica po rozchode: Boj o dieťa?!

BRATISLAVA - Rozchod nie je nikdy jednoduchý, no vždy je to horšie, keď partneri majú a dieťa. To je prípad missky Magdy Šebestovej a futbalistu Jána Ďuricu. Minulý rok sa šepkalo o ich kríze, až nakoniec potvrdili, že už netvoria pár. Dnes je už jasné aj to, ako to vyzerá so starostlivosťou o dcéru Ninu.

Začiatkom minuloročného decembra sa stále hovorilo len o kríze. No týždeň po narodeninách Jána Ďuricu vyšla Magda Šebestová s pravdou von a potvrdila, že už dlhšie pár netvoria.

Bývalá modelka a športovec však neboli len partnermi, ale aj rodičmi spoločnej dcéry Ninky. A keďže dôvod rozchodu známy nie je a málokto tuší, ako spolu bývalí zaľúbenci vychádzajú, naskytla sa otázka, ako si to zariadia ako rodičia – budú spolu bojovať ako mnohí, alebo sa dokážu dohodnúť?

Zdroj: Instagram J.D.

Odpoveď na túto otázku dala Magda v utorkovom Teleráne. Tam ju ako hosťa moderátor Roman Juraško hneď privítal s touto ťažšou témou. „Prepáč, ale nedá nám, lebo x-krát ste tu boli aj s Jankom spolu a všetci vás brali ako ideálny pár slovenského šoubiznisu. Bohužiaľ, nevyšlo to vám ako partnerom, ale vy ste aj rodičia a toto je to, čo by sme aj my chceli vedieť – ako zvládate toto, tento aspekt toho post-vzťahového obdobia?” opýtal sa brunetky.

A Magdine slová určite prekvapili mnohých. Najmä tých, ktorí sa s bývalým partnerom nevedia dohodnúť naozaj na ničom. V tomto prípade totiž žiadna vojna o dieťa nehrozí. Ako poznamenala, dvaja inteligentní a rozumní ľudia, ktorí vnímajú dieťa ako prioritu, dokážu nájsť riešenie. „Ona sa musí cítiť najlepšie a nemôže nejako vnímať tie zásadné rozdiely. My fungujeme úplne normálne. Ja hlavne počúvam Ninu, čiže to, čo ona chce, čo potrebuje, tak ja jej to splním,” odpovedala Miss Slovensko 2006.

Svojej dcére teda v styku s otcom nijako nebráni. „Keď ona chce byť s ocinom a chce ho mať pri sebe, tak Janko príde, pomáha mi. Teraz ju zaviezol do škôlky, takže fungujeme úplne normálne ako normálni rodičia, iba spolu nežijeme,” povedala pred kamerami.

Zdroj: TV MARKÍZA

Mgdaléna a Ján sa poznali už predtým, ako sa z nich stal pár. Dokopy sa dali približne pred šiestimi rokmi v Moskve. V máji 2015 sa dvojici narodila dcéra Nina. Bohužiaľ, minulý rok sa začali vynárať informácie o kríze. V septembri kráska potvrdila, že im to škrípe, v decembri už nič netajila a vyjadrila sa, že už dlhšie pár netvoria a spája ich iba rodičovstvo.