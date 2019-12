Exsnúbenica farmára Rada o dokrútke vo finále: Markíza ma prosila... TAKTO to byť nemalo!

BRATISLAVA - V piatok 13. decembra Slovensko spoznalo ďalšieho víťaza markizáckej reality šou Farma. Hoci bol, aspoň čo sa práce na statku týka, favoritom Rado Dulin (38), napokon ho s prehľadom zdolal Gabo Sedláček (23) z Košíc. Popradčan by sa bol popasoval s úlohami aj lepšie, no tesne po začiatku ho poriadne rozhodila dokrútka s exsnúbenicou. A pritom to malo byť celkom inak...

Kým boli farmári ešte na statku, to, ako bude ďalej pokračovať vzťah Rada Dulina s jeho snúbenicou Ivanou, bolo stredobodom mnohých debát. Napokon však vyšlo najavo, že tí dvaja šli od seba a Popradčan našiel šťastie a lásku, ako to on sám tvrdí, po boku fotomodelky Kristi Dali. Počas finálového večera sa však na obrazovkách objavila aj Ivana.

Dokrútka, v ktorej sa objavila aj Radova exsnúbenica Ivana, farmára počas finále poriadne rozhodila. Zdroj: TV MARKÍZA

Do "arény" síce neprišla, no bola súčasťou dokrútky, ktorá mala Rada podporiť a dodať mu sily do boja. A to bol aj pôvodný zámer Ivany. „Dopraj a bude ti dopriate. To som ho naučila ja. Prajem mu to veľmi,” vyjadrila sa plavovláska na svojom instagramovom profile. Aj v dokrútke zazneli slová prajnosti: „Sám si vybral. Možno ho to bude mrzieť, možno bude šťastný. Prajem mu to.”

No to nebolo všetko, čo v krátkom zostrihu odznelo. Ivana sa vyjadrila aj na adresu Kiky. „Myslím si, že som krajšia ako ona. Že mám úplne iné ambície, úplne iný život ako ona. To, že ma porovnával s ňou... To bola pre mňa najväčšia urážka,” povedala Radova exsnúbenica.

Celé krátke video, ktoré malo Dulina podporiť a povzbudiť, aby poriadne zabojoval, tak dostalo vďaka Ivane veľmi zvláštny náboj. A práve na to, prečo sa rozhodla nahrať mu odkaz, sa jej pýtali ľudia na Instagrame. Sama vraj veľmi nechcela do toho ísť, no napokon sa nechala zlomiť. Vypálilo to však inak, ako si myslela. „Nechcela som do toho ísť, ale prosili ma, že mám Radka povzbudiť vo finále. Sami posúďte, ako to postrihali,” napísala Ivana.

Jej vyjadrenia vyzneli v dokrútke tak, aby počas finále vzniklo napätie. To však bolo na Radovu škodu. Video ho totiž rozhodilo natoľko, že cez prestávku ho musela prísť upokojiť aj mama. Hoci už exfarmár našiel lásku inde, s Ivkou podľa jej slov vychádzajú ako dvaja dospelí ľudia. Koniec koncov, aj ona sama potvrdila, že ho má ešte trošku rada.

Do dokrútky šla s tým, aby Rada povzbudilo. Po zostrihaní to nabralo iný rozmer. Zdroj: Instagram I.B.