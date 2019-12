Exfarmárka Romana naložila Markíze: Keby som nepodpísala zmluvu, ani do toho nejdem!

BRATISLAVA - Po reality šou Farma pokračuje Markíza s reláciou Život po Farme, kde ukazuje, ako niektorí zo súťažiacich nažívajú po odchode zo statku. Zdá sa však, že nie všetkým je to po vôli. Exfarmárke Romane povolili nervy a Markíze to poriadne natrela.

Ako to už býva, mnohí farmári sa snažia udržať v povedomí svojich fanúšikov a vyťažiť zo svojho účinkovania na Farme čo najviac. Podobne je na tom aj Romana Košťálová (23), ktorá sa ako jediná žena prebojovala až do finále. Tá rozbehla na internete svoj vlastný vlog, kde si naďalej nedáva servítku pred ústa. Aj vďaka nemu sa dostala do poriadne trápnej situácie.

Farmárka Romana vo svojom blogu nakydala na svojich súperov. Zdroj: Youtube/Rora

Na jednom zo svojich videí Romana na plné ústa povedala, čo si o niektorých farmároch myslí. Kritike neušla ani ďalšia západniarka Iveta Maászová (45). „Ivetka bola človek, ktorý sa asi pomýlil, do ktorej relácie sa prihlási. Grcať sa mi chce. Asi toľko k nej. Ivetka je veľmi zle." Čo však čert nechcel, obe dámy sa stretli opäť, a to práve v Markizáckej šou Život po Farme, v rámci ktorej mali pohostiť svojich súperov. Na návštevu k Ivete zavítala aj drzá vlogerka. A hoci to 45-ročnej gazdinke nebolo veľmi pochuti, Romanu nakoniec u seba doma prijala. „Dúfam, že sa, Romi, u nás nedogrcáš," privítala ju s vážnou tvárou hneď medzi dverami.

Romana sa počas večere vyjadrila, že u Ivety nechce byť. Zdroj: TV MARKÍZA

Na návšteve u Ivety panovala napätá atmosféra od začiatku až do konca. Zdroj: TV MARKÍZA

Na bizarnú situáciu upozornila prostredníctvom svojho webu aj samotná televízia, ktorá fakt, že Romana napriek všetkému pozvanie k 45-ročnej Modranke prijala, rovnako odsúdila. Farmárka sa však nedala a do Markízy sa verejne pustila. „Milá Markíza keby som nepodpísala zmluvu, že musím ísť na natáčanie Život po Farme tak by som sa tomu vyhla... ale potrebujeme sledovanosť však?" napísala na Facebook Markízy samotná Romana.

Romana si televíziu podala priamo na ich Facebookovej stránke. Zdroj: FOTO: Facebook Markíza

Z jej príspevku vyplýva, že hoci by sa s niektorými súťažiacimi najradšej už nikdy nevidela, musí ich ešte chvíľu strpieť, aby tak neporušila podmienky, ktoré stanovuje zmluva medzi ňou a televíziou a vyhla sa prípadným postihom za jej nedodržanie. S tým, že sa s farmármi pri natáčaní relácie stretne tvárou v tvár, však mohla počítať už pri podpise spomínanej zmluvy.