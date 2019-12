Fanúšičky One Direction v smútku: Minimálne 2 roky bez obľúbenej skupiny!

LONDÝN - Anglicko-írska skupina One Direction sa vráti na hudobnú scénu najskôr o dva roky. V programe Sunday Brunch to uviedol jeden z jej členov Liam Payne.

"Myslím si, že sa určite dáme zase dokopy. Neviem kedy, ale najbližšie dva roky sa budeme každý venovať propagácii vlastnej tvorby. Takže najskôr o dva roky," vyjadril sa. Dvadsaťšesťročný interpret tiež povedal, že členov skupiny, ktorá v roku 2016 ohlásila pauzu, nepovažoval za najlepších kamarátov. "One Direction som vnímal ako moju kanceláriu. S niekým som si vychádzal viac, s iným menej. Existuje mylná predstava, že sme boli skvelí kamaráti, no nebolo to tak. Ku koncu to bolo len o pití a smiechu," dodal.

"Včera som po prvýkrát po troch rokoch videl Harryho (Stylesa, pozn.). Bolo to milé. Nezmenil sa, je to stále ten istý chalan, no veľa sa toho za tie roky zmenilo," vyhlásil Payne. One Direction pôvodne tvorili Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne a Zayn Malik. Posledný menovaný však skupinu opustil v marci roku 2015.

Pätica sa preslávila v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončila na tretej priečke. Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made in the A.M. (2015), ktorý vydali po odchode Malika už len ako štvorica. Získali množstvo ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards.