Tak predsa mu nejde všetko! Trampoty Jána Koleníka pri nakrúcaní: TOTO by som sa nenaučil ani za rok!

"Mal som sa kvôli jednej scéne naučiť hrať So This Is Christmas od Johna Lennona. Hovoril som si, že jasné, veď to sú štyri akordy, každý to pozná... Danko Fischer ma učil hrať, požičal mi gitaru aj na doma a mne zrazu zmeraveli prsty, mal som otlaky, bolo mi jasné, že to nedám ani za rok, nie že za dva týždne...," priznal v rozhovore. "Šiel som teda s ovisnutými ušami za režisérom a povedal som mu, že to musíme vymyslieť tak, aby nebolo vidno, že to nehrám ja... Tak sme to nakrútili tak, že som zahral len prvé dva akordy a potom ešte jeden a ostatné sa dohralo v štúdiu. Našťastie sa to dalo nejakým spôsobom okabátiť. Ale spieval som to ja," poznamenal herec, ktorý má z nakrúcania filmu aj ďalšie silné zážitky.

Scénu s gitarou točili v Tatrách na Hrebienku, kde bol podľa vlastných slov prvý raz v živote. "Pamätám si to ako dnes. Bola hmla, nízka oblačnosť, hovoril som si 'To čo bude?' A zrazu sa rozjasnilo a okolo nás sa zhŕkli všetci ľudia, ktorí na tom Hrebienku boli, nielen komparzisti... Myslel som, že sa tam s tou gitarou budem aj trošku hanbiť, predsa len, kopec neznámych ľudí, turisti... No oni začali tlieskať! Nič lepšie sme si nemohli priať. A potom sme sa s Táňou spúšťali z Hrebienka na saniach. Ja som sa nesánkoval asi tridsať rokov! Vďaka tomuto filmu som toho toľko zažil...," podotkol Koleník.

Obľúbený herec v snímke stvárnil majiteľa hotela, ktorý sa však zatají, aby svojich zamestnancov lepšie spoznal. Spontánna zámena s jeho šoférom je však celkom príjemná a napokon mu do života prinesie aj nečakanú lásku. "Je to človek, ktorý má nejakú materiálnu hojnosť, ale túži po niečom hlbšom, zmysluplnejšom. Je to taký scenáristami dobre vymodelovaný romantický hrdina, ktorý pohŕda nejakou povrchnosťou a tak sa spočiatku díva aj na svoju vyvolenú, až kým ju nespozná a nezistí, že vôbec nie je taká, ako si myslel," priblížil herec, ktorý by sa podľa vlastných slov do Tatier čoskoro rád vrátil.

"Počas nakrúcania som tam síce strávil nejakých desať dní, ale vôbec nie vkuse. Cestovali sme často na otočku štyri hodiny do Tatier, odtočili sme nejaké nočné zábery, naložili nás do mikrobusu a vracali sme sa hneď domov, keďže už ráno sme museli byť na skúške v divadle," ozrejmil 40-ročný rodák z Banskej Bystrice. "Občas sme tam však aj prespali a pamätám si jedno ráno, keď som otvoril okno na hoteli a pozrel som sa na to pleso a pri východe slnka som si povedal 'Ježiš, áno, to je úžasné!' Určite tam chcem ísť aj súkromne. Neviem, kedy sa mi to podarí, ale chcel by som to zažiť, iba sa tak prechádzať po tých horách...," dodal.