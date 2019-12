Chudšia ako kedykoľvek predtým: Gabika Škrabáková sa poriadne zmenila!

BRATISLAVA - Energická návrhárka Rebecca Just (63) vo štvrtok krstila svoju novú knihu a krst spojila aj s módnou prehliadkou. Na mólo pozvala aj herečku Gabiku Škrabákovú, ktorá sa príliš často v spoločnosti neobjavuje. Už dlhší čas nosí brunetka kratší účes než v minulosti, navyše však stratila aj nejaké tie kilá...

Niektorým ženám by ich skutočný vek hádal naozaj málokto. Príkladom môže byť návrhárka Rebecca Justh, ktorá o svojom životnom štýle napísala aj niekoľko kníh. Najnovšie krstila 3. diel publikácie Dôverne o plastickej chirurgii s názvom Mám 63 rokov, no a?

Zdroj: Jan Zemiar

Pri tejto príležitosti usporiadala tiež menšiu módnu prehliadku, počas ktorej sa na móle objavila aj herečka Gabika Škrabáková. „Už som viackrát predvádzala, mám to rada. Je to taká iná poloha, že sa hráme chvíľku na modelky. Je to príjemná zmena,” povedala nám brunetka. Tá sa oproti minulosti výrazne zmenila. Kedysi boli jej poznávacím znamením dlhé vlasy, ktoré si už pred nejakým časom nechala skrátiť.

No jej postava tiež pôsobí inak ako kedysi. Gabika bola vždy štíhla a snáď nikdy sa nemusela pasovať s kilami navyše, napriek tomu je aktuálne chudšia než kedykoľvek predtým. Doslova sa dá povedať, že môže smelo konkurovať aj modelkám. „Takúto váhu mám už dlhšie, nikdy som netrpela takým problémom, že by som mala nadváhu, dokonca aj po pôrodoch som mala nižšiu váhu ako predtým,” prezradila nám Gabika.

Ako sa ďalej vyjadrila, je vždy potrebné udržať si nejakú rovnováhu v rámci zdravia, žiadny extrém nie je dobrý. Občas však život prinesie rôzne situácie. „Pokiaľ sa človek trápi, niekto priberá, niekto nemôže dať nič do úst. Moja životná etapa sa tiež na tomto trochu podpísala. Ale naozaj som nikdy nedržala diéty,” odpovedala na otázku, či ešte viac zoštíhlela zámerne alebo prirodzeným spôsobom.

Zdroj: Jan Zemiar

