FOTO Lucia Barmošová prichytená na cudzej adrese: TU strávila noc... Nový priateľ!

TOMÁŠOV - Lucia Barmošová (37) bezpochyby patrí k najkrajším slovenským moderátorkám. Napriek tomu na mužov doteraz šťastie príliš nemala. Tomu je však možno teraz koniec. Blondínkino srdce by už nejaký čas malo patriť pohľadnému mužovi.

Po moderátorke hlavného spravodajstva na JOJke sa obzrie nejeden muž, no zdá sa, že Lucia napriek tomu v láske dosť šťastia nemala. Možno aj preto je, čo sa súkromia týka, opatrná. Nášmu fotografovi sa však podarilo blondínku zachytiť počas návštevy jedného z domov v Tomášove.

Lucia Barmošová zaparkovala pri dome, ktorý má patriť sympatickému Ladislavovi. Zdroj: Vlado Benko Jr.

V rovnakej obci býva aj moderátorkina mama, no Lucia tentokrát svoje auto zaparkovala na trochu inej adrese. Do domu len o pár ulíc ďalej dorazila v sobotu večer po odvysielaní spravodajstva a preč sa pobrala až v nedeľu v popoludňajších hodinách. Podľa našich informácii by domy na pozemku mali patriť sympatickému Ladislavovi a jeho rodičom.

Moderátorka Lucia Barmošová zostala na noc a svojim autom odišla až na druhý deň popoludní. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Že by malo ísť práve oňho, potvrdzuje aj jeho fotografia s tajomnou ženou, ktorou sa pýši na sociálnej sieti. Tá totiž odhaľuje až nápadne veľa podobností so zábermi, ktoré uverejnila krásna blondínka na svojom profile. Luciu prezrádza jej nápadné znamienko na tvári, ale aj oblečenie, ktoré vidieť aj na jej fotografii zo slovenských hôr. Záber vznikol ešte v januári tohto roku a dá sa preto predpokladať, že dvojica si užíva spoločnú lásku už dlhší čas. Vyzerá to teda, že kráska snáď konečne našla šťastie práve po boku tohto muža.

Ladislav sa na sociálnej sieti pýši spoločnou fotografiou s blondínkou. Zdroj: Instagram L.Č.

Luciu sme oslovili, aby nám potvrdila, či ide naozaj o jej priateľa. „Áno", odpovedala stručne moderátorka, ako dlho sú však spolu, neprezradila. Zamilovanej dvojici držíme palce.