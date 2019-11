Pohľad na Jiřinu Bohdalovú (88) naháňa strach: TOTO, že je ona?!

PRAHA - Patrí medzi najväčšie české legendy a za sebou má už nespočetne veľa rolí. Jiřinu Bohdalovú (88) však momentálne poriadne potrápilo zdravie a nemohla zúčastniť ani slávnostného večera AMFORA 45, keďže skončila v nemocnici a neposlúchal ju žalúdok. Práve spomínaný spolok má na svedomí to, že pohľad na ňu doslova naháňa strach!

Jiřina Bohdalová je jednou z najúspešnejších a najobľúbenejších herečiek v Českej republike, ale aj u nás na Slovensku. Napriek tomu, že už jej ťahá na deväťdesiat, je stále poriadne čiperná. No aj ju trápia zdravotné problémy. Kým ešte v lete priznala malé rozdutie pľúc, len nedávno skončila v nemocnici kvôli tráviacim problémom. Práve preto sa nemohla zúčastniť slávnostného večera AMFORA 45.

Jiřinu Bohdalovú potrápili tráviace ťažkosti. Zdroj: Profimedia ​

Počas tohto galavečera si mala Jiřina prevziať ocenenie, pričom ju napokon zastúpil jej vnuk Vojtěch. Bohdalová vychádza s členmi AMFORY veľmi dobre, a tak sa nechala spolu s Karlom Šípom a Martinom Dejdarom nahovoriť na propagačné video. A takto ste herečku rozhodne ešte nevideli.

Ona a 19 mužov navlečených v červených dresoch, na tvári čierne šmuhy a ich bojový pokrik. Takto vyzerá najnovšie video, v ktorom sa herečka objavila. A napriek tomu, že je jedinou zástupkyňou nežného pohlavia, chlapom neostáva nič dlžná a ide z nej doslova väčší strach ako z mužov. Mnohí by pri pohľade na ňu ani nepovedali, že je to Jiřina a nechá sa na niečo také nahovoriť. A to dokonca aj napriek tomu, že má za sebou už skutočne rozmanitý repertoár postáv. Po pozretí tohto videa si každý dvakrát rozmyslí, či ju nahnevá!