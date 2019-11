Česká legenda Bohdalová (88) bojuje so zdravotnými problémami: Skončila v nemocnici!

PRAHA – Na to, že českej hereckej legende ťahá na deväťdesiat, svojou čipernosťou by tromfla pokojne aj mladšie ročníky. Teraz však Jiřinu Bohdalovú (88) trápia zdravotné problémy, ktoré ju dohnali do nemocnice. Hospitalizovaná je už od nedele večera.

Málokto by jej tipoval skutočný vek. Česká herečka Jiřina Bohdalová totiž tesne pred deväťdesiatkou svojou vitalitou a humorom stále prekvapuje. No už v lete priznala, že ju trápia zdravotné problémy dýchacích ciest, ktoré sa nedajú liečiť. „Mám malé rozdutie pľúc, ale mám na to najlepšiu doktorku! To mi dokonca odkázal ošetrujúci lekár Karla Gotta, že sa o mňa nemôže starať nikto lepší,“ prezradila ešte v minulosti českému Blesku.

Obľúbená česká herečka Jiřina Bohdalová je od nedele v nemocnici kvôli problémom so žalúdkom. Pustiť by ju mali zajtra. Zdroj: Profimedia

Tentoraz ju však potrápili iné problémy. Bohdalová sa mala včera zúčastniť slávnostného večera AMFORA 45 v pražskom divadle Hybernia, no neukázala sa a z podujatia sa ospravedlnila. Od nedele je totiž hospitalizovaná v nemocnici. O jej pobyte na lôžku informoval portál blesk.cz. Podľa neho trápia Jiřinu vážne tráviace problémy, pre ktoré skončila v rukách lekárov Nemocnice na Homolce.

Práve na AMFORE 45 si mala prevziať Jiřina Bohdalová ocenenie, no kvôli jej neúčasti tak za ňu urobil jej vnuk Vojta. Práve on priznal to, že jeho babička je v nemocnici. Podľa informácií portálu expres.cz by ju mali zajtra prepustiť a v nedeľu by sa mala opäť postaviť na divadelné dosky v predstavení Generálka v Divadle na Jezerce, kde hrá hlavnú úlohu. Divadlo totiž zatiaľ žiaden oznam o zmene programu nezverejnilo. Snáď teda bude herečka do nedele celkom fit, aby svojím hereckým výkonom potešila divákov.