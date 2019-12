Bujará oslava slovenskej speváčky: Obrovská torta aj pomoc malej bojovníčke z JOJky!

Jojkárska relácia V siedmom nebi, na čele ktorej stojí moderátor Vilo Rozboril (52), už niekoľko rokov pomáha ľuďom s ťažkým osudom. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Televízia sa rozhodla ukázať príbeh malej Nelky, ktorá to doma rozhodne nemá ľahké.

V siedmom nebi predstaví svoj príbeh 10-ročná Nelka. Zdroj: TV JOJ

Nelka chodí do školy, no na bezstarostné hranie s kamarátmi čas nemá. Hneď po vyučovaní totiž zamieri domov, kde sa jej mama stará o jej dvoch päťročných bratov. Samko a Kubko trpia autizmom. Ten im diagnostikovali ešte ako bábätkám. „Keď rástli a mali zhruba rok, začali chodiť. A už sa mi tam vtedy niečo nezdalo. Brblali, brblali, ale potom prestávali. Spolu sa nezahrali vôbec. Točili si veci, nerozprávali. Zo škôlky mi ich vyradili po troch mesiacoch, lebo sa neadaptovali v škôlke vôbec. Potom sme šli k psychiatrovi do Trenčína a ten nám diagnostikoval, že majú detský autizmus,“ spomína si Nelkina mama Mirka na udalosti, ktoré obrátili ich život naruby.

Nelkini bratia Samko a Kubko. Zdroj: TV JOJ

To však nie je jediná rana, ktorá Nelku a jej mamu postretla. Krátko po svojom narodení, prišla Nelka o otca. Ten zomrel pri tragickej nehode na železnici, kde pracoval. „Muž mi ráno odišiel do práce, šiel opravovať vlaky, jeden rušeň. Narazili do osobného vlaku a neprežil to. Nelka mala vtedy štyri mesiace,“ vysvetľuje Mirka.

Nelka na svojho biologického otca, ktorý zomrel za tragických okolností, nedá dopustiť. Zdroj: TV JOJ

Tá po smrti muža zostala s dcérkou sama. Avšak len do momentu, keď sa zblížila s Jozefom. Časom ich vzťah prerástol do lásky a na svet prišli chlapci. Jozef sa s diagnózou svojich synov dlho nevedel zmieriť. „Zo začiatku, keď sme sa to dozvedeli, som to ťažšie znášal. Pátral som, kde bola chyba. Márne. Tých príčin môže byť strašne veľa. Ale mi to ubližovalo, tak som prestal pátrať,“ zdôveril sa.

Nelka sa v televízii stretne so svojou obľúbenou speváčkou Kristínou Pelákovou. Zdroj: TV JOJ

Najväčšou pomocníčkou je však pre mamu Mirku práve Nelka. Mrzí ju však, že ju na úkor chlapcov častokrát zanedbáva. A práve tu sa rozhodla televízia JOJ pomôcť. Mirka s dcérou si užili výlet v Rakúsku a pre malú školáčku si pripravili ešte jedno prekvapenie.

Nelka si priamo pred kamerami užije krásnu narodeninovú oslavu. Zdroj: TV JOJ

Pri príležitosti jej 10. narodenín pripravila televízia oslavu, na ktorú pozvali i špeciálneho hosťa. Nelkinou obľúbenú speváčku Kristínu Pelákovú. Tá malej oslávenkyni priniesla nádhernú trojposchodovú tortu a k sviatku jej dokonca zaspievala. Spolu s Kristínou sa, samozrejme, na oslave zúčastnili aj Nelkini rodičia a bratia. Usmievavá štvrtáčka si tak užila skutočne nezabudnuteľnú oslavu. Jej príbeh a príbeh jej rodiny si môžete pozrieť už dnes večer na JOJke.