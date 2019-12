Smutný príbeh malej princeznej z JOJ-ky: Nejasné prognózy a detstvo v nemocnici... Miro Jaroš jej splnil sen!

BRATISLAVA – Na jednom sa zhodnú všetci dobrí ľudia – deti by trpieť nemali. Mali by si užívať svoje detstvo, hračky, kamarátov, dobrodružstvá a nie tráviť tento čas v nemocnici. Bohužiaľ, to je prípad malej Dianky, ktorá čochvíľa dovŕši sedem rokov, no viac ako vo svojej izbe je doma v nemocnici. Kvôli syndrómu krátkeho čreva potrebuje neustálu kontrolu a pomoc. Ak by mala jesť sama, umrie hladom. Dievčatko sa vždy, keď môže, hrá na princeznú či kráľovnú a energiu jej dodávajú aj pesničky Mira Jaroša.

Roztomilá Dianka sa narodila s komplikovanou diagnózou. Verdikt znel syndróm krátkeho čreva. Hoci by sa mala tešiť z hračiek, kamarátov a mať bezstarostné detstvo, opak je pravdou. Napriek tomu, že dievčatko má stále úsmev na tvári, je ukecané a veselé, aby mala Dianka dostatok energie a živín z jedla, musí jej pomáhať infúzna pumpa. Kvôli nej má v brušku vývod.

Dianka zbožňuje hru na princeznú a pesničky Mira Jaroša. Zdroj: TV JOJ

Dievčatko má nedostatočne vyvinuté tenké črevo. „To znamená, že v podstate viac ako polovicu tenkého čreva mala absolútne nepriechodnú. Všetko, čo bolo nepoužiteľné, odstránili preč. Ale toho nepoužiteľného bolo veľmi veľa. Ona bola toľkokrát v anestézii, že ja som to pri dvanástke prestala počítať, a to ešte nemala ani rok,“ spomína Diankina mama, ktorá sa musela pozerať na to, ako je jej dieťa počas prvých 2 rokov nonstop v nemocnici.

Najhoršie je, že nielen rodičia, ale ani samotní lekári si netrúfajú odhadnúť budúcnosť Dianky. Či sa z toho dostane alebo bude do konca života odkázaná na pumpu, nevedia. „Keďže to tenké črevo vstrebáva stravu, živiny. Ona tým, že ho má ani nie polovicu, tak jej nestačí tá krátka plocha na to, aby sa jej tá strava roztrávila a vstrebala. Keby ona nemala tú infúznu pumpu, ona v podstate umrie hladom,“ hovorí smutná mama Ivana.

Pre dievčatko JOJ-ka pripravila nezabudnuteľný zážitok. Stala sa z nej hradná pani. Zdroj: TV JOJ

Každý deň je napojená na pumpu na pol dňa, no pre rodičov dcérky je najhorší strach, či s ňou opäť nebudú bežať do nemocnice. „U nás je úplne bežný jav, že ona je krásne milé a zdravé dieťa a večer ju dám na pumpu, zapnem a ona má do pol hodiny štyridsiatku horúčku, triašku a nemocnica je na betón istá,“ prezrádza jej mamina. Napriek diagnóze inak nič nenasvedčuje tomu, že Dianka nie je bežné zdravé dieťa. Keď trávi čas v nemocnici, kráti si ho hraním sa na princeznú či kráľovnú. K tomu pesničky od Mira Jaroša a hneď je jej svet krajší.

Pomocnú ruku v tomto prípade opäť podal Vilo Rozboril a vďaka relácii V siedmom nebi splnil dievčatku to, na čo sa doposiaľ len hrala. Vzal ju na Vígľašský hrad, kde sa aspoň na malý moment stala hradnou pani. A to nie je všetko. Ruku k splneniu sna pridal aj spomínaný spevák Miro, ktorý bol pre Dianku prekvapením. Dokonca spolu aj piekli koláčiky. Celý príbeh malej Dianky si môžete pozrieť už dnes večer na obrazovkách JOJ-ky.