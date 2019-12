Cibulková konečne priznala, že bude mamou: Prezradila detaily!

Naša najúspešnejšia tenistka sa v utorok pochválila krásnou novinkou a pre portál sportky.sk prezradila aj detaily. Dominiku Cibulkovú už dlhšie verejnosť upodozrievala z toho, že pod srdcom nosí svojho prvého potomka. Športovkyňa však vehementne tvrdila, že to, čo ľudia vidia, nie je tehotenské bruško, no napokon vyšla s pravdou von. „Cítime sa šťastní a požehnaní, že vám môžeme oznámiť, že budeme trojčlenná rodina,” napísala na Instagram.

Dominika Cibulková sa pochválila šťastnou novinou. Zdroj: Instagram D.C.

Rodáčka z Bratislavy by mala byť už vo štvrtom mesiaci tehotenstva. „Netajila som to príliš dlho. Prvé tri mesiace som si to nechávala pre seba, chcela som, aby všetko bolo v poriadku a myslím si, že je to úplne normálne,“ povedala pre Športky Dominika.

Mnohým iste vŕta v hlave to, či za jej ukončením kariéry nestojí práve to, že sa pripravuje na najkrajšiu rolu v živote. „Určite to nebol dôvod ukončenia kariéry, pretože to bol dlhodobý proces. Samozrejme, že sme sa tešili aj na rodinu, a to, že to prišlo, dá sa povedať na prvý pokus, tak to bolo šťastie od pána boha,“ vyjadrila sa budúca mamička, ktorá sa chystá dieťa priviesť na svet na Slovensku.

Ako sama tvrdí, zatiaľ, chvalabohu, nemala žiadne problémy. Prvý trimester zvládla v poriadku a bez nevoľností. „Občas ma bolel žalúdok, ale inak sa dá povedať, že som mala asi aj šťastie. Jednu vec môžem povedať, že som bývala strašne unavená a vedela som spať počas dňa celé hodiny,“ priznala Dominika. Zároveň povedala, že už s Michalom vedia aj pohlavie a dokonca vybrali i meno pre svoje prvé bábätko. „To si necháme ešte pre seba,“ uzatvára Domi.