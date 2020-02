VIDEO Prevtelený Freddie Mercury (†45)? Z výkonu len 12-ročného speváka padnete na zadok!

12-ročný Luca svojim vystúpením všetkým vyrazil dych.

BERLÍN - Na Slovensku patrí spevácka šou The Voice k obľúbeným projektom. No zatiaľ čo u nás máme len verziu pre dospelých, v Nemecku majú už aj takú, určenú len pre deti. Práve tej sa zúčastnil len 12-ročný Luca. A svojím výkonom všetkým vyrazil dych. Je to prevtelený Freddie Mercury (†45)?!