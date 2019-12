Marína Kráľovičová v spoločnosti s dcérou, ocenená Čobejová a... Dojemné gesto pre 91-ročného choreografa!

Verejnosť a najmä ľudia žijúci v Bratislave opäť rozhodli o tom, kto sa stane Osobnosťou Bratislavy. Za rok 2019 získali ocenenie hneď desiati ľudia, ktorí významným spôsobom prispeli ku kultúrno-spoločenskému rozvoju hlavného mesta. Ceny si prevzali v pondelok večer v Moyzesovej sieni.

Na odovzdávaní cien nechýbala herečka Marína Kráľovičová, ktorá získala titul osobnosti už v minulosti a teraz prišla svojou prítomnosťou podporiť ostatných. Spoločnosť jej robila dcéra Jana Kocianová a obe si akciu užívali a rozdávali úsmevy jedna radosť.

Maríne Kráľovičovej robila na udeľovaní cien spoločnosť dcéra Jana. Zdroj: Vlado Anjel

Jednou z ocenených za rok 2019 sa stala aj Michaela Čobejová. „Musím povedať, že ma to veľmi prekvapilo. Tak som si hovorila, že nie som až natoľko významná. Ale potom, keď som si to dala do súvisu s tým, že je to o Bratislave a o ľuďoch, ktorí venujú niečo viac, tak za 6 rokov pedagogickej činnosti, keď učím deti recitovať a hrať a chodím s nimi po súťažiach, tak ak sa to týka tejto práce, tak sa veľmi teším,” prezradila pre topky.sk Michaela svoje pocity z ocenenia.

To dostal aj Juraj Kubánka, ktorý od roku 1949 pôsobil v profesionálnom umeleckom telese SĽUK ako choreograf, tanečník a režisér. Práve z tohto súdka daroval ľuďom cez vystúpenia veľa. Preto sa organizátori rozhodli poďakovať mu nielen ocenením, ale aj vystúpením sľukárov. Tí zatancovali choreografiu na jeho motívy. Veľmi ho to potešilo a dojalo.

Pre Juraja Kubánku si sľukári pripravili dojemné prekvapenie. Zatancovali jeho choreografiu. Zdroj: Vlado Anjel

Osobnosti Bratislavy za rok 2019:

Ján Ďurovčík, choreograf a režisér

Simona Vachálková, kostýmová výtvarníčka

Peter Čerman, riaditeľ Konzervatória v Bratislave

Michaela Čobejová, herečka

Juraj Kubánka, choreograf, spoluzakladateľ súboru Lúčnica

Lívia Matulová-Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna

Stanislav Macko, prezident Asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Otakar Žilavý, športovec a predseda plaveckého klubu

Jozef Dolinský, onkológ

Vladimír Cupaník, gynekológ.