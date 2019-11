Horúca minulosť markizáckej farmárky: Kika nafotila akty a... Práca v erotickom salóne?!

WINTERTHUR/BRATISLAVA - Ešte pred začiatkom Farmy vyplávalo na povrch, že jedna zo súťažiacich je poriadna sexica a nafotila veľmi odvážne fotky. Reč bola o Kristi Dali (32), ktorá šla na statok s tým, že doma ju čaká priateľ. Pikantné fotky však údajne nie sú to jediné, čo Kika robila. V minulosti totiž vraj mala pracovať na erotickom priváte!

Svojím výzorom narobila na Farme poriadny rozruch. Najprv síce východniar Rado Dulin vyhlasoval, že o takú ženu by ani nezakopol, no ako reality šou plynie, majú oni dvaja k sebe stále bližšie a bližšie. A to aj napriek tomu, že doma ich oboch čakajú partneri. U sympatického Popradčana ide dokonca o snúbenicu.

Kika má priateľa Paľa, no podľa jeho vyjadrení však vraj on nie je jediný, kto ju vonku čaká a fešanda má údajne milenca, čo má potvrdzovať aj list doručený farmárke.

„Milé manželky, keď spoznáte tento rukopis a je to vášho manžela, tak si môžete byť istá, že trtká s Kristínou z Farmy. Je to zadná strana toho listu, ktorý obdržala Kika od svojho ženatého milenca. Ja sa od tohto listu dištancujem, ja som tento list nepísal!“ vyjadril sa Paľo na sociálnej sieti, čím obvinil Kristínu z toho, že má milenca.

Kristínin priateľ Paľo sa od listu, ktorý dostala na Farmu dištancuje. Zdroj: Facebook P.H.

On sám má však podľa informácií od zdroja erotický privát vo švajčiarskom Winterthure, kde mal zamestnávať aj Kristínu! „Vo Švajčiarsku má erotický privát, zamestnáva tam dievčatá prevažne zo Slovenska, Česka a dosť hrubo sa k nim správa. Chcela tam ísť pracovať moja známa, avšak keď videla, aký je arogantný, ako tým dievčatám nadáva a podobne, tak sa na päte otočila a vrátila sa späť na Slovensko. Dievčatá, ktoré boli momentálne na tom priváte, jej hovorili, že občas tam pracuje aj partnerka majiteľa, spomínaného Paula,“ prezradil pre topky.sk zdroj.

Informáciu potvrdzuje aj jeden z komentárov, ktorý sa objavil na sociálnej sieti. Istý mr.propper, ktorý zrejme patrí medzi divákov Farmy, vie tiež niečo viac o Kikinej minulosti. „Viacerí píšu, že Kristínin priateľ vlastní vo Švajčiarsku erotický privát a ona v ňom musela pracovať. On tu píše, aký je chorý a on má privát vo Švajčiarsku a nemá tam pracovníčky, tak núti makať ju!” vyjadril sa spomínaný divák.